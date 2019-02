Avertissement: certains détails de ce témoignage sont susceptibles de choquer le lecteur.

J'ai oublié la teinte du ciel à mon réveil, le jour de mon viol — tout comme ma manière d'occuper les heures qui ont précédé l'agression. Quand j'y pense, c'est en termes d'Avant et d'Après, et je me trouve suspendue entre les deux.

Je me souviens plutôt de ça: un garçon de l'école secondaire, que je prenais pour un ami. Je l'avais invité à venir voir un film à la maison. Sa main est remontée le long de ma jambe. Quand je lui ai demandé d'arrêter, il s'est contenté de répondre "Je n'en ai pas envie". J'ai cru qu'en me levant, je pourrais atténuer cette tension; il ne pouvait certainement pas me suivre, pas dans ma propre maison. Je suis donc allée chercher de l'eau dans la cuisine.

Je me souviens de ça: Lui me coinçant par-derrière entre son corps et le plan de travail, me coupant le souffle. Sa main sur ma bouche, puis autour de mon cou. Un bruit de couture déchirée, le frottement du rebord contre mon ventre, mes mains qui glissaient sur le granit. Le temps qui semblait s'étirer, dans les deux directions. Je me suis débattue, luttant pour me dégager, et un son misérable s'est échappé de ma gorge lorsque ses doigts se sont resserrés jusqu'à me laisser au bord de l'évanouissement. J'ai cessé toute résistance. Je suis devenue inerte, à l'exception d'un moment déchirant. J'étais comme sortie de moi-même, m'observant de l'extérieur — mon corps était là, penché en avant, et ce qui lui arrivait se passait sans moi.

J'ai oublié son départ de chez moi. Je me rappelle vaguement m'être agenouillée pour nettoyer des taches de sang sur le carrelage blanc de la cuisine. Mon esprit fonctionnait dans un état second, détaché de toute conscience. Pas un instant je n'ai pensé à mettre de côté mes vêtements, à aller réveiller ma mère, appeler la police, ni rechercher la moindre assistance. J'étais incapable d'appréhender ce qui venait de se passer. Je me suis mise au lit et j'ai tenté de m'entourer de mes bras, mais je ne supportais pas le moindre contact — pas même celui de mes propres mains. Je me suis demandé si je serais capable d'aller me noyer dans notre piscine. Je me suis imaginé me laisser couler, fixer la surface du fond de l'eau, ouvrir la bouche.

J'étais une élève modèle, l'une des pom-pom girls de l'équipe de l'école secondaire, et je chantais aussi dans la chorale. J'étais une fille de première comme tant d'autres, soucieuse de réussir ses examens pour être admise à l'université. Je m'étais fixé des objectifs, un vaste éventail d'opportunités à aborder et découvrir. Dans les trois mois suivant le viol, mes notes ont chuté. J'ai quitté l'équipe des pom-pom girls. J'ai commencé à être malade et à manquer les cours. J'ai perdu du poids. En proie à de fortes envies suicidaires, j'étais arrivée au stade du projet.