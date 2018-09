Quand t'es maman, a priori tu es en totale dévotion vis-à-vis de ton enfant. C'est ta priorité, ta chair, ton sang, ce que tu veux. Oui, mais voilà, tu n'en restes pas moins une femme, un être humain, avec une conscience et un libre arbitre. Et parfois, tu penses ou fais des trucs pas très politiquement corrects. Voici 10 choses que la maman en toi n'avouera jamais à personne.

Penser à envoyer tes enfants chez les grands-parents pendant une semaine (lire un mois)

Tu les aimes, tu ferais tout pour eux. Mais parfois ils te tapent sur le système et tu te demandes même ce que serait la vie sans eux. La belle vie? Peut-être, mais en attendant ils sont bel et bien là, donc tu n'as plus qu'à assumer. C'est pourquoi l'option «Vous allez chez mamie pendant une durée indéterminée» reste la meilleure alternative pour le bien de tous. Sauf que bon, de là à vouloir les laisser un mois là-bas...

Tu caches des bonbons pour ne pas avoir à les partager avec eux

Allez on le fait tous! Le paquet de Smarties qui t'aide à tenir le coup les journées difficiles, que tu manges en cachette, petit à petit. La tablette de chocolat au lait et amandes caramélisées, presque trop bonne pour ces amateurs! Ça te fait mal de la partager, même si ce sont tes enfants.

Tu accuses tes enfants pour une bêtise que tu as faite toi

La fois où tu as cassé le vase que belle-maman t'avait offert? «Ah bah ouais c'est dommage, ils jouaient au ballon et PAF! en plein dans le vase!» Ou alors la fois où tu as éteint ton réveil le lundi matin et que tu es arrivée 3h en retard au boulot: «Ouais désolée c'est ma fille qui a tripoté mon réveil elle m'a tout déréglé!» Alors qu'on sait que c'est les vacances scolaires et que tes enfants sont chez tes parents...

Tu n'as plus le niveau pour aider ton fils à faire ses maths

Mais puisque je te dis que le cosinus est égal à la somme des côtés opposés du triangle isocèle, m'enfin! Tu ne vas pas m'apprendre la géométrie, j'ai eu mon bac en sciences avec mention, je te signale. Va voir ton père, il t'expliquera mieux, moi je risque d'utiliser des mots trop compliqués pour toi.

Tu jubiles quand tes amies se plaignent du caractère de leurs enfants

Il n'y a pas de raison que tu sois la seule à avoir de la misère. Alors quand Martine te raconte la crise que son Ernest a faite dans le rayon charcuterie, tu t'éclates! Et plus il fait des conneries, plus tu es aux anges. C'est quand on voit que c'est pire ailleurs, qu'on savoure ce qu'on a.

Tu préfères manger une mouche plutôt que d'amener tes enfants au cinéma

Non, parce que les batailles de pop corn, les engueulades à celui qui sera dans le fauteuil du milieu, les chuchotements aussi discrets qu'une tronçonneuse, les questions intempestives «lui c'est qui déjà?», «attends il a dit quoi là?»,«mais c'est un méchant ou un gentil?»... Sans parler des regards appuyés et le jugement des autres... Merci, mais non merci! je préfère leur mettre un truc sur Netflix en direct du canapé, ça ira très bien.

Tu casses/jettes/caches les jouets trop chiants

«Ton chien qui aboie? Aucune idée chéri, peut-être dans le coffre à jouets?» (alors que tu l'as balancé derrière le frigo avant-hier). «Ton camion de pompiers à la sirène hurlante ne fonctionne pas? C'est bizarre les piles sont neuves! Il doit être cassé!» (alors que tu as enlevé les piles pas plus tard que ce matin)... Bref, tu as compris.

Le moment où tu les préfères le plus, c'est quand ils dorment

Bon, quand ils te font des colles tu aimes bien, mais sinon... SINON! ça hurle, ça se chamaille, ça râle, bref, ce n'est pas de tout repos! Donc il faut souvent avoir les nerfs accrochés pour ne pas péter les plombs. Et tu recharges les batteries quand ils sont endormis, paisibles et si mignons dans leur lit.

C'est toi qui as mangé le Kinder surprise de ton fils

Mais ça ne t'empêche pas de le chercher avec lui pendant 10 bonnes minutes. «Bah je ne comprends pas chéri, où est-il passé?». Mère indigne!

Tu mens sur l'heure du coucher pour gratter une demi-heure

D'habitude tu les couches à 20h30, mais ils ont été particulièrement «en forme» aujourd'hui, donc si tu pouvais gratter quelques minutes de repos, ce n'est pas de refus! Alors «Hop hop hop, les enfants au lit, il est déjà 21h!» Dites-vous à votre progéniture, alors que l'horloge indique 20h. Profitez-en avant qu'ils sachent lire l'heure. Bien qu'il soit possible de la «dérégler» pour que le subterfuge fonctionne. Maligne la maman!

Ce texte a été publié sur le HuffPost France.