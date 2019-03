Est-ce possible de commencer sa journée sans café? Un matin sans café, c'est la même chose que dormir debout... Le café change vraiment la perception que l'on peut avoir des choses, des événements, et même des personnes.

D'ailleurs, outre le fait d'être une partie de la routine matinale de bon nombre d'entre nous, il joue aussi un rôle important, socialement parlant. Il fait partie de rituels auxquels plusieurs personnes prennent part, consciemment ou non.

Le café pour...

1. Pour être celui qui brise la glace

Activité certes pas très originale, aller prendre un café est un classique pour aller à la rencontre de quelqu'un, que ce soit autant sur le plan amoureux que professionnel.

Rien de mieux que de se rassembler en sachant d'emblée qu'on partage au moins une même passion (le café) que la personne sur qui l'on va tomber. Peu engageant, prendre un café est également peu coûteux, ce qui rend la chose facile et efficace!

Caiaimage/Paul Bradbury via Getty Images

2. Pour être efficace

Fait intéressant, «la caféine en soi ne fait pas de vous une machine super productive, super rapide, super bavarde.» Selon David Disalvo, la caféine n'est pas responsable de la productivité. Quoi?

Si prendre un café est une habitude, il ne fera pas de vous quelqu'un de plus productif... qu'à l'habitude. Bref, boire un café aide à se sentir mieux, à se motiver, et à rester concentré, mais il s'agit davantage d'un phénomène qui se passe dans la tête.

Le café est une drogue (voir le point #3) et pour fonctionner, pour se sentir efficace, on finit par en avoir besoin, tout simplement. La nuance entre «se sentir» et «être» est subtile, mais importante!

Unsplash | Mario Ibrahimi

3. Pour être plus heureux

S'il ne rend pas vraiment plus efficace, le café est tout de même reconnu pour rendre les gens heureux! En fait, la caféine, substance psychoactive la plus consommée dans le monde, agit de la même façon que certaines drogues: consommée dans des quantités importantes, elle rend euphorique.

Toutes proportions confondues, elle augmente la production de dopamine. Qui dit plus de dopamine, dit aussi plus de bien-être ressenti. Après un bon café, on se sent ainsi mieux, plus confiant et donc d'attaque!

Pixabay

4. Pour être plus social

Le café est un vecteur d'intégration sociale! Il a été démontré, outre l'important fait que le café peut nous faire apprécier davantage nos collègues, qu'il augmente la participation et l'engagement au sein d'une équipe.

Non seulement vous pourriez, lors de votre prochaine réunion, vous sentir plus réveillé et heureux, mais être aussi plus agréable avec ces collègues moins sympathiques qui boivent eux aussi du café. Pourquoi? Parce que boire du café chaud fait paraître les gens plus amicaux!

Tasse de café chaud en main, vous serez jugé plus attentionné et chaleureux, et vice versa. Ainsi, peut-être arriverez-vous à partager plus facilement avec vos collègues et à avoir quelques bonnes idées!

5. Pour être plus positif

On a dit que le café chaud faisait paraître plus amical. La chaleur est généralement jugée plus positivement que le froid. Ainsi, un café chaud ferait voir les choses sous un meilleur angle. Une étude a démontré que les sujets qui avaient bu du café identifiaient plus rapidement, mais aussi plus positivement certains mots et images, comparativement aux personnes qui n'avaient pas pris de café.

Le café est donc une savoureuse solution pour être plus optimiste!

Ce qu'il faut garder en tête, c'est que prendre un café est autant une activité sociale qu'un rituel matinal qui peuvent apporter beaucoup de positif au niveau de l'humeur et du bien-être, principalement.

Inévitablement, prendre un café enclenche plusieurs réactions qui auront un impact important. Lorsque l'on est dans un environnement positif, les choses se présentent de façon positive et tout va bien.

Le café, c'est donc le premier élément de la chaîne et ne pas en consommer peut donner une tournure franchement différente aux événements dans une journée!

La section des blogues propose des textes personnels qui reflètent l'opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du HuffPost Québec.