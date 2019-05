J'adore aller dans les cafés pour travailler, pour lire, ou simplement pour m'installer, latte à la main et biscuit en bouche, pour essayer d'arrêter le temps et pour savourer le moment présent. Alors qu'aujourd'hui je le fais principalement pour le plaisir, du temps que j'étais à l'université, c'était une «sortie» qui me motivait particulièrement.

J'étais alors à Québec et, avec mes amies, on se rencontrait généralement autour de beaucoup de cafés, pour étudier au Es Café, au Mayflower, au Lièvre et la tortue ou encore au Maëlstrom.

On choisissait ces cafés pour l'ambiance, pour la qualité du café et pour le savoir-faire des baristas. Encourager les cafés indépendants, c'est super important, peu importe la raison pour laquelle on le fait!

Du 5 au 11 mai prochain, pour travailler ou étudier ou faire tout ce dont vous rêvez, ce sera une bonne occasion pour le faire puisque ce sera le Café Fest. Une semaine pour visiter les cafés indépendants, en découvrir, et pour profiter d'événements spéciaux et de promotions.

Soirées de lancement et Barista challenge

Dans différents cafés, à travers la province et dans les Maritimes, auront lieu des soirées de lancement où Barista microtorréfacteur ainsi que Pur Vodka seront de la partie. Un cocktail festif à base de café et de... vodka évidemment, a été élaboré pour l'occasion!

Ce type d'événement, au même titre que les Barista challenge, amène les commerces et les compagnies, ainsi que les amoureux et les amoureuses de café, à collaborer ensemble et à partager cette passion commune, ce qui est vraiment intéressant vu la compétition bien présente sur la scène café.

Promotion café à 1$/ café à 2$

Les cafés participants à cette semaine offriront, le 11 mai, un café sans lait à 1$ et un café avec lait à 2$ (le choix du café est à la discrétion du commerce participant). C'est une superbe façon de remercier la clientèle parce que sans elle, les cafés indépendants n'auraient pas gagné autant de terrain en si peu de temps.

C'est un petit geste qui fait la différence et qui en fera sourire plus d'un le samedi 11 mai.

Pendant le Café Fest, ce sera donc le moment parfait pour partager des moments caféinés et festifs avec vos ami(e)s ou pour simplement vaquer à vos occupations, dans un nouveau café de quartier que vous aurez peut-être découvert pendant la semaine.

Peu importe où vous vous trouvez au Québec, vous pourrez assurément en profiter!

