Courtesy of David Arrick David Arrick, Nate and Heidi at Nate's karate class exposition in New York City in 2017.

A 11 ans, j'ai découvert que mon père était gay. En dépit du choc, j'ai été soulagé d'apprendre que mes parents avaient divorcés en raison de son orientation sexuelle, et pas qu'il avait quitté ma mère pour fonder une nouvelle famille qu'il aimait davantage. Mais je me sentais quand même déboussolé. C'était en 1978, les médias ne donnaient jamais d'image positive des homosexuels et je n'avais absolument aucune idée de ce qu'avoir un père gay allait signifier pour moi.

Et puis, alors que je commençais tout juste à accepter son orientation sexuelle, je me suis mis à m'interroger sur la mienne et, à l'âge de 16 ans, j'ai moi aussi fait mon coming-out. Malgré tout ce que mon père et moi avions traversé, je me suis dit que j'avais de la chance. Non seulement j'avais un modèle à suivre dans ma propre famille mais, grâce à mon père, j'avais appris quelque chose que beaucoup de jeunes homos ignoraient: être gay n'empêchait pas d'avoir des enfants.

Cette idée ne m'a jamais quitté et quand, 25 ans après mon coming-out, ma copine d'université, Heidi, a suggéré de faire un enfant ensemble, je n'ai pas ressenti l'appréhension de certains homosexuels quand on aborde le sujet. Heidi était comme une sœur pour moi. A nos yeux, avoir un enfant était l'aboutissement logique de notre profonde amitié. Nous étions célibataires, nos familles se connaissaient et s'appréciaient, et nous passions souvent nos vacances ensemble. Nous avions le même humour, des tas de points communs et un intense désir de devenir parents. Depuis des années, nos conversations étaient émaillées de commentaires du genre "Si on est tous les deux encore célibataires à..." ou "Tu crois qu'on pourrait élever un enfant ensemble?" et lorsque nous avons commencé à en parler sérieusement, nous avons eu du mal à trouver une raison de ne pas le faire. Ça nous semblait complètement naturel.

Quand nous avons décidé de mettre notre plan à exécution, en 2010, la représentation des familles non-traditionnelles dans les médias avait beaucoup progressé. Dans Sex and the City, Miranda et Carrie parlaient de leur horloge biologique et de "l'âge critique" où elles s'apercevraient qu'il était trop tard pour avoir un bébé. Will & Grace et Modern Family mettaient en lumière la vie des gays d'aujourd'hui tout en redéfinissant la famille. Même si on n'y voyait toujours pas de papa gay et maman hétéro qui élèvent un enfant ensemble, il y avait dorénavant mille façons d'être parents, et Heidi et moi étions déterminés à concrétiser notre propre version de la famille moderne.