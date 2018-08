Dans une entrevue publiée dans Le Soleil du 12 aout 2018, Alexandre Taillefer, le président de la campagne électorale du Parti libéral du Québec (PLQ) y allait de l'habituelle stratégie des libéraux en période électorale: agiter le spectre du Bonhomme 7 heures comme jadis nos mères et nos grands mères évoquaient ce personnage imaginaire afin de nous calmer le pompon en nous faisant peur.

Puisque la souveraineté n'est pas inscrite à l'agenda politique du moment, il fallait bien trouver un nouvel épouvantail et c'est celui, excusez du peu, celui du libertarianisme et de la «détérioration de la paix sociale» qui a été choisi par les stratèges libéraux.Venant d'un représentant du PLQ, ça ne s'invente pas.

Probablement pour soulever l'ironie de la chose, la journaliste de La Presse Canadienne Jocelyne Richer, qui a réalisé l'entrevue et écrit le texte paru dans Le Soleil, a déposé cette perle: «Homme fortuné, il ne se définit pas pour autant comme un membre de la «gauche caviar», précise-t-il durant l'entrevue, autour d'un café, dans le décor feutré de l'Hôtel Ritz-Carlton.

Dans mon essai Comment la clique nous manipule qui sort demain le 16 août (aux éditions Dialogue Nord Sud), je me suis penché sur le «queerisme» en politique.

Comme le rappelait le chercheur et enseignant Jonathan Durand Folco dans un billet de blogue, l'homme d'affaires et ex Dragon de TVA, Alexandre Taillefer, qui a annoncé en mai 2018 sa nomination à̀ titre de président de la campagne électorale (déjà en cours officieusement) du PLQ, serait le premier bourgeois post-moderne au Québec.

Contrairement à d'autres producteurs célèbres, mais médiocres du point de vue intellectuel, comme Gilbert Rozon ou Guy Laliberté, souligne Durand Folco, Taillefer est le premier entrepreneur vraiment innovateur de l'ère technologique. Mais ce qui nous intéresse ici, au-delà de ses performances de businessman progressiste - et il est en ce sens très représentatif de l'époque, c'est qu'il se définit lui-même comme un «queer politique».

Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il se définit lui-même comme un «queer politique».

Un quoi? Le mot queer, qui signifie en anglais «étrange» ou «bizarre», est apparu dans les années 1980 pour stigmatiser et humilier les personnes qui s'adonnaient à des pratiques sexuelles alternatives. Puis, par effet d'appropriation, ce mot est devenu un porte-étendard de toutes celles qui refusaient une étiquette, comme gay, lesbienne ou bi, bref une partie importante des individus qui revendiquent l'abolition des normes binaires, dont la chanteuse Cœur de pirate.

Ainsi, le très probable futur candidat à la chefferie du PLQ a pu acheter une carte de membre du PQ, donner son appui à Manon Massé de QS et souscrire, a-t-il déclaré (sans rire) en mai 2018, aux «idées progressistes de Philippe Couillard». Le champion des coupures dans les services sociaux, faut-il le rappeler. Pour Taillefer, cette façon de manger à tous les râteliers n'a non seulement rien d'anormal, mais il la revendique.

On ne sera pas étonné que l'«écologiste» Justin Trudeau ait reçu, en mars 2017, une récompense de producteurs de pétrole américains, que l'ancien chef du NPD (gauche) et député du PLQ, Thomas Mulcair, ait vanté les politiques néolibérales de... Margaret Tatcher, ou que l'ancienne vedette du petit écran et ex ministre libérale Marguerite Blais ait annoncé, en mai 2018, un mois après avoir apporté son soutien une candidate libérale, qu'elle se présenterait contre celle-ci à l'élection provinciale du 1er octobre 2018 sous la bannière caquiste!

Et on ne compte plus les échanges de bons procédés entre la CAQ et le PLQ (Gaétan Barrette, Dominique Anglade...), sans parler de l'ancien chef du Bloc québécois à Ottawa, Michel Gauthier, qui a pris sa carte du Parti conservateur canadien en mai 2018, ni oublier, bien sûr, l'ancien journaliste politique Vincent Marissal qui, après avoir échoué à se trouver une planque au sein du très centralisateur et fédéraliste Parti libéral du Canada, est allé cogner à la porte de l'officiellement indépendantiste parti Québec solidaire, celui-ci l'accueillant à bras ouverts...

Finie donc l'ère des grands idéaux et des candidats politiques qui endossent un programme: tout devient interchangeable.

Finie donc l'ère des grands idéaux et des candidats politiques qui endossent un programme: tout devient interchangeable si l'on peut intégrer sa petite cause personnelle au sein du parti politique le plus habilité à défendre nos visées opportunistes et carriéristes.

Qui, en effet, s'opposerait à ce que l'on prenne davantage soin de nos aînés (Marguerite Blais), que l'on mette en avant des idées vaguement progressistes (Vincent Marissal) ou encore que l'on défende les intérêts du Québec (Michel Gauthier)?

On voit mal un général de Gaulle brader la souveraineté française au nom du libre marché européen ou un René Lévesque rejoindre la CAQ en prétendant qu'elle lui permettra de nationaliser l'hydroélectricité pour le bien commun.

Si autrefois les programmes des partis politiques avaient un sens, la logique de la raison d'État a cédé la place à celle des segments de l'électorat vus comme des cibles à atteindre.

Pendant ce temps-là, le Bonhomme Sept heures a encore des beaux jours devant lui.

Et on s'étonnera que l'électeur moyen soit devenu cynique...

*Le texte est un extrait exclusif de l'essai Quand la clique nous manipule: du Printemps érable à Donald Trump. Si vous souhaitez assister au lancement du livre, consultez les informations ci-dessous.

