« RBG », voilà les trois lettres qui ont été utilisées en guise de titre pour ce nouveau documentaire sur une figure légendaire de la sphère publique américaine : la juge Ruth Bader Ginsberg de la Cour suprême des États-Unis. Ces trois lettres ne diront peut-être pas grand-chose aux cinéphiles de chez nous, mais elles font référence à un personnage légendaire qui gagne à être connu de tous même au nord de la frontière américaine. En ce qui me concerne, ce documentaire arrive à point et vient certainement combler un vide afin de bien mettre en valeur et en relief une femme remarquable au parcours vraiment exceptionnel.

L'une des femmes les plus influentes du monde

Née à Brooklyn de parents juifs d'origines modestes, Ruth Bader Ginsburg est aujourd'hui considérée comme l'une des femmes les plus influentes du monde. Elle fait figure de chef de file pour toute la gauche américaine et s'est fait remarquer plus récemment pour ses cinglantes critiques de l'actuel président américain Donald Trump, qu'elle a qualifié d' "imposteur" au cours de la dernière campagne présidentielle.

Véritable icône culturelle aux États-Unis, Ruth Bader Ginsburg a été nommée à la Cour suprême américaine par le président Bill Clinton en 1993. Caractérisée par un parcours qui a de quoi inspirer tous ceux qui ont la justice et la droiture à cœur, la magistrate a mené différentes batailles de premier plan afin de faire avancer les droits des femmes, l'équité entre les sexes et le droit à l'avortement. Rock Star du monde juridique américain à cause de son style et de sa personnalité, elle est devenue une figure de proue des grandes luttes sociales aux États-Unis et ses opinions éclairées vont résonner durant des décennies à venir.

Envers et contre tous

Le documentaire « RBG » dresse un portrait précis et inspirant de celle qui a su surmonter avec succès un océan de préjugés sexistes tout au long de sa vie. Ce film tente aussi de mettre en lumière les raisons qui justifient la popularité étonnante dont jouit Mme Ginsburg, notamment auprès des jeunes. Dans un univers politique dominé par les mensonges et la superficialité depuis l'élection de Donald Trump, il n'est pas étonnant de voir toute une génération, qui ne se reconnait plus dans ses leaders politiques actuels, se tourner vers l'authenticité, la ténacité et la franchise d'une Ruth Bader Ginsberg.

Mis en scène par Betsy West et Julie Cohen, « RBG » fait l'éloge du parcours unique de cette femme de caractère à l'aide d'entrevues pertinentes et d'images d'archives uniques qui permettent de faire un bilan de tout ce que la juge Ginsberg a accompli jusqu'à présent... et trop souvent envers et contre tous.

Ce film, je dois le dire, prêche aux convaincus. Il partage les points de vue de la juge Ginsberg et les présente comme des évidences à un auditoire qui sera vraisemblablement conquis d'avance. Les autres auraient intérêt à au moins tendre l'oreille.

Changer le monde

Pour les cinéphiles canadiens, ce film permettra d'ajouter de nouvelles dimensions à notre niveau d'incompréhension face à l'idéologie conservatrice américaine. Il nous rappellera aussi que certaines formes d'iniquités et d'intolérances existent ici aussi. En effet, la lutte pour l'équité entre les hommes et les femmes n'est pas encore au bout de ses peines chez nous et le documentaire« RBG » sert à souligner l'importance de la poursuite de ce combat encore inachevé chez nous. Il sert aussi à nous montrer que des individus déterminés arrivent à changer le monde lentement mais sûrement à condition d'être persévérants.

Cours de détermination 101 conçu avec intelligence et humour, le film « RBG » est une œuvre passionnée et incontournable, comme le personnage qu'il met en scène. Un film qui se veut une leçon de vie et un incitatif de premier plan pour se mettre à faire des redressements assis à tous les âges et à tous les jours!

À voir actuellement au Cinéma du Parc en version anglaise, mais avec sous-titres français... si votre monde vous intéresse.