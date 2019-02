HuffPost Québec: 7 ans à vous informer

Ce 8 février, le HuffPost Québec célèbre son 7e anniversaire. C'est l'occasion pour nous de vous remercier, lectrices et lecteurs, de nous accompagner depuis nos tout débuts. Si le HuffPost Québec a pu grandir au fil des années, c'est grâce à vous, vous qui nous suivez régulièrement, vous qui partagez nos nouvelles, vous qui commentez nos blogues, vous qui formez notre communauté. Un grand merci pour votre soutien et de votre fidélité.

En cette ère marquée notamment par les «fausses nouvelles», notre équipe continuera de travailler sur tous ses dossiers avec rigueur et éthique afin de mettre en lumière les enjeux qui touchent la société.

Cette dernière année a été ponctuée par de grands dossiers que nous avons vu récompensés par de nombreux prix, notamment un Prix d'excellence en publication numérique et pas moins de cinq récompenses lors des Canadian Online Publishing Awards. Consécration du travail de notre rédaction si impliquée et dédiée à vous informer chaque jour avec sérieux et professionnalisme.

Parmi ces projets, citons notamment la couverture régulière du phénomène #MeToo, notre reportage sur le suicide chez nos agriculteurs et notre incursion dans le monde de la dépendance aux jeux vidéo avec une rare entrevue poignante d'un adolescent en cure de désintoxication.

L'automne dernier, le HuffPost Québec a également assuré une couverture de la campagne électorale provinciale, notamment à travers des reportages et vidéos produits lors d'une tournée des régions du Québec. L'année 2019 s'annonce tout aussi fertile en rebondissements politiques avec les élections fédérales à venir en octobre. Encore une fois, nos journalistes à Montréal, Québec et Ottawa seront sur le terrain pour vous tenir informés des dossiers les plus chauds. Les fans de politiques sont d'ailleurs les bienvenus dans notre groupe Facebook dans la dernière année et dédié à ce sujet, Le vestiaire parlementaire.

Parmi les nouveautés, notons également le lancement d'une nouvelle série vidéo intitulée Dans la lumière, qui donne la parole sans filtre à des gens ordinaires qui ont vécu des expériences hors du commun. Ces vidéos témoignent de notre désir de donner une voix à ces acteurs de notre société trop souvent ignorés. Nous avons également mis de l'avant La question à 1000$, une série qui nous permet d'approfondir et de décrypter les sujets qui font les manchettes.

Parce que le monde évolue rapidement et que la société québécoise n'est pas en reste, nous croyons en l'importance d'un débat serein axé sur les faits et l'ouverture. Cela dans tous les domaines que nous traitons, que ce soit pour nos sections politique, bien-être et divertissement - section qui couvre largement la culture québécoise en s'efforçant de vous partager en primeur les nouveautés du moment.

Soyez assurés que le HuffPost Québec, votre média d'information, va poursuivre sa mission de vous informer en vous éclairant des différents points de vue de notre société avec la plus grande rigueur et le même plaisir qu'à notre lancement, il y a sept ans!

