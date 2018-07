Les petites voitures agiles de la marque britannique MINI ont toujours été associées avec la conduite urbaine, mais le constructeur laisse également son empreinte sur la ville de demain avec son initiative Urban-X.

Quand on m'a invité à rencontrer Micah Kotch, directeur de Urban-X en marge de la conférence C2 Montréal en mai dernier, je dois avouer que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais loin de me douter qu'il s'agissait d'un fonds de capital de risque visant à améliorer la vie urbaine en investissant dans de jeunes entreprises qui développent des produits et technologies pour la ville.

Contrairement à la majorité des constructeurs qui dépensent des fortunes en recherche pour développer eux-mêmes des technologies de mobilité pour le futur, MINI et Urban-X préfèrent encourager et s'associer à un portfolio diversifié d'entreprises avec le même objectif.

«Nous voulons aider ces entreprises qui cherchent à transformer et surtout améliorer la vie en milieu urbain. Les ressources sont souvent limitées pour ces compagnies au stade où elles sont», indique M. Kotch.

Urban-X investit jusqu'à 100 000$ dans une vingtaine d'entreprises tous les ans.

Ces compagnies sont dans la phase de lancement de leur projet et peuvent compter sur une panoplie de ressources et d'expertise mise à leur disposition par Urban-X. Du marketing à l'image de marque en passant par le service à la clientèle, tout est couvert dans le programme intensif de 20 semaines mis en place par Urban-X.

Urban-X

Le processus de sélection des entreprises qui pourront participer au programme est rigoureux et s'étale sur une période de 5 mois. Moins de 1% des candidatures sont retenues.

Urban-X compte présentement plus de 50 entreprises dans son portfolio qui développent une panoplie de produits, services et technologies pour la ville. Tout y est ou presque, du masque à oxygène futuriste en passant par un service d'évaluation et de classement d'appartements.

L'objectif d'Urban-X est simple: améliorer la ville et la rendre plus accueillante. Il s'agit aussi d'une façon pour MINI de jouer un rôle clé dans la transformation de l'environnement urbain de demain.

