J'ai longtemps pensé que Tremblant était une destination trop touristique et je n'y allais presque jamais. Et pourtant... nommé centre de villégiature #1 de l'est de l'Amérique du Nord, les foules s'y pressent en toute saison; il doit bien y avoir une raison! J'ai donc mis mes idées préconçues de côté et je suis allée passer quelques jours dans le village piétonnier de Mont-Tremblant.

Ma conclusion: si l'on fait les bons choix, Mont-Tremblant est la parfaite destination pour décrocher et bien profiter de l'été. Voyons-y de plus près...

Tout d'abord, s'il y a une chose que l'on ne peut nier, c'est que... c'est magnifique, Tremblant! Lorsqu'on arrive au bas de la montagne et que l'on aperçoit les maisons colorées du village piétonnier, difficile de ne pas être ému. En tout cas, moi, je n'en reviens toujours pas à quel point c'est joli.

Ensuite, lorsqu'on emprunte l'un des sentiers pédestres pour escalader la montagne, on est subjugués. La vue est spectaculaire et, si le ciel est dégagé comme il l'était la journée où je m'y trouvais, on peut apercevoir le lac Tremblant qui s'étend à perte de vue au pied des pentes. Absolument splendide.

Une fois sur place, la plus importante question à se poser est: quoi faire? Parce qu'il y a énormément d'options. Même que... je n'ai pas eu le temps de tout faire ce que j'avais prévu!

Mes suggestions d'activités pour profiter au maximum de votre séjour

Choisissez un hébergement au centre de tout

Dans la région, mon choix d'hébergement est sans contredit Le Fairmont Mont-Tremblant. Situé en plein coeur du village piétonnier et juste au pied de la montagne, on peut facilement y laisser sa voiture et tout faire à pied pendant son séjour. Le luxueux complexe hôtelier vient également de terminer d'importants travaux de rénovation pour moderniser ses installations: les piscines extérieures, la terrasse, l'offre de restauration et le lobby ont donc subi une importante cure de jouvence.

J'ai particulièrement apprécié le look à la fois «chalet chic» et hyper moderne du Axe Lounge Bar et du Restaurant Le Comptoir. Le café/boulangerie Ricochet, où l'on peut commander un vrai bon café (c'est rare) préparé par un barista, est aussi une excellente et délicieuse idée. Enfin un bon café (et une offre de restauration de qualité) dans le village piétonnier de Tremblant! L'une des meilleures tables de la région est d'ailleurs le Choux Gras, restaurant signature du Fairmont Tremblant.

Procurez-vous un carnet d'activités

Si la température le permet, les activités ne manquent pas à Tremblant. Il est possible d'emprunter l'un des nombreux sentiers de randonnée pédestre accessibles à partir du village piétonnier, se baigner ou pratiquer: canot, kayak et planche à brassur le lac Tremblant, louer des vélos ou encore jouer au mini-golf. Bon à savoir: il est possible de se procurer un carnet d'activités qui permet de profiter de plusieurs attractions au choix à moindre coût. Les deux activités qui ne sont pas incluses dans le carnet et qui méritent qu'on s'y attarde sont, selon moi, la luge et la planche à pagaie.

La descente en luge d'été du Mont-Tremblant, c'est vraiment quelque chose à essayer au moins une fois, peu importe son âge. Mon chum et moi avons eu un plaisir fou à dévaler les pentes à bord de notre «mi-kart, mi-toboggan». Aussi, pour la yogi en moi, bonne nouvelle: des cours de yoga gratuits offerts par Löle Tremblant et le Fairmont Tremblant ont lieu tous les samedis matins et la location deplanche à pagaieest offerte au Parc-Plage de Tremblant, mais n'est pas incluse dans le carnet d'activités.

Sinon, il est également possible de descendre la rivière du Diable en planche à bras en se rendant au Centre d'activités Mont-Tremblant, situé à proximité.

Accordez-vous un moment de détente

Après une journée bien remplie à jouer dehors, on mérite amplement un moment de détente! Justement, et sans faire de mauvais jeux de mots, le tout nouveau Moment Spa Tremblant est absolument spectaculaire et vaut le détour. Cet élégant spa urbain entièrement rénové propose un espace manucure et pédicure avec vue sur la montagne, des salles de soins en solo ou en duo et un Neuro Spa dans l'aire d'attente pour bien finir (ou débuter) la détente.

Planifiez (aussi) des activités en soirée!

En soirée, les options d'activités ne manquent pas non plus à Mont-Tremblant. Tout l'été, les spectacles en plein air gratuits et les animations de toute sorte se succèdent, mais encore, il peut être vraiment intéressant (et amusant) d'aller faire un tour... au Casino de Mont-Tremblant! N'étant pas du tout joueuse, j'ai quand même eu un plaisir fou à prendre un verre (et un excellent repas) sur la magnifique terrasse du restaurant Altitude qui offre une vue imprenable sur la montagne, avant de terminer ma soirée à jouer aux tables de black jack et aux machines à sous. Quand ça reste pour le plaisir, c'est vraiment une chouette idée d'activité! En plus, il y a toujours de l'ambiance au Casino: spectacles, musique, danse, animations ... c'est le party en permanence, comme on dit. Impossible de s'ennuyer!

Une autre excellente idée d'activité à réaliser en soirée lors d'un séjour à Mont-Tremblant: le spectacle interactif Tonga Lumina réalisé par Moment Factory. Présenté tous les soirs jusqu'au 14 octobre, ce parcours sensoriel raconte l'histoire d'un géant qui veille sur la forêt de Mont-Tremblant. Si vous avez apprécié Foresta Lumina (et même si vous n'avez aucune idée de quoi je parle), l'expérience Tonga Lumina où l'on se promène en forêt pour découvrir «les secrets du géant» est un incontournable pour tous ceux qui sont de passage dans la région cet été, point.

Finalement, sachez que le mythique Scandinave Spa Mont-Tremblant (le premier Scandinave Spa au Québec) a récemment modernisé et agrandi ses espaces. Infinité est une toute nouvelle section du spa en nordique en nature qui propose: un immense bain-tourbillon «infini», une chute thermale, un foyer et de nombreuses chaises longues pour se détendre et profiter de la vue sur la rivière du Diable (où je me suis baignée - que c'est agréable!). Bref, les activités ne manquent pas à Tremblant et il y en a pour tous et surtout, pour tous les goûts!

Donc, désormais, si l'on me pose la question, je répondrai que j'ai adoré mon séjour à Mont-Tremblant et que j'y retournerais sans hésitation pour un court séjour qui combine plein air, détente et divertissement.

