L'été est enfin arrivé! Est-ce une raison pour abandonner sa pratique de yoga? Mais non, bien au contraire! Que ce soit dans de jolis studios lumineux ou encore mieux à l'extérieur, l'été est le meilleur moment de l'année pour pratiquer le yoga, qu'on soit yogi ou non.

Étant moi-même une grande adepte de «Shavasana», voici une liste de quelques endroits repérés pour pratiquer le yoga tout en profitant au maximum de l'été!

Au centre-ville de Montréal

Bonne nouvelle pour tous ceux qui travaillent ou habitent le centre-ville de Montréal, le très populaire studio Enso Yoga de la rue Peel, reconnu pour ses cours de yoga chaud, a récemment ajouté de nombreuses nouvelles classes de Hot Pilates et de Hot Barre (leur classe signature, un intense mélange entre du ballet et du pilates) cet été!

Aussi, certains cours sont offerts à prix d'ami (15$ seulement) le mardi et jeudi. C'est le temps d'essayer ça.

Enso Yoga

Aussi, un magnifique nouveau studio de yoga vient tout juste d'ouvrir dans les locaux du Spa Eastman Montréal.

Offrant une vue imprenable sur le Mont-Royal, le lumineux studio, situé au 16e étage du 666, rue Sherbrooke Ouest, propose des cours de yoga et de pilates en partenariat avec Löle.

Pour célébrer leur ouverture et l'été, le Spa Eastman Montréal offre un abonnement illimité à 159$ (jusqu'au 31 août). Pas mal du tout!

Spa Eastman

En parlant de Löle, sachez que la boutique, située sur la rue Sainte-Catherine Ouest, propose plusieurs cours dans son studio, situé au 2e étage du magasin, ainsi que des ateliers «pop up» un peu partout en ville.

Évidemment, on n'oublie pas l'événement de l'été, le Löle White Tour, qui aura lieu cette année le 18 août à Montréal.

Pour connaître l'horaire et la programmation complète des cours offerts par Löle, suffit de les suivre sur Facebook.

Lolë

Dans le Vieux-Montréal

Le Bota Bota Spa-sur-l'eau, qu'on adore déjà, vient tout juste d'ajouter une nouvelle offre yoga tout à fait gratuite à sa programmation estivale.

Les pauses Yoga Lunch avec Yogatribesauront lieu tous les mercredis de l'été à l'entrée du Bota Bota, sur la pelouse du Vieux-Port.

Le chic spa sur l'eau propose également des retraites-détente «Yoga par le son» qui ont lieu dans les Jardins du Bota Bota les lundis matin de l'été. Consultez l'horaire des ateliers pour en savoir plus.

Bota Bota

Le lumineux studio Yoga Vieux-Montréal, a créé une série d'événements spéciaux en partenariat avec des hôtels avoisinants, soit: Le St-Sulpice et Le Monville cet été!

Vous pourrez donc pratiquer gratuitement le yoga sur les toits-terrasses de ces luxueux hôtels, tout en profitant de l'expertise des professeurs de ce coquet studio de la rue Saint-Paul.

Yoga Vieux-Montreal

La série Yoga Urbain, réalisée en partenariat avec Lululemon, propose des cours gratuits tous les mercredis de l'été dès midi au Square Victoria.

Aussi, une série d'événements yoga auront lieu au Village au Pied-du-Courant, à l'Aire Commune pendant l'été et un peu partout en ville grâce à Lululemon.

L'horaire complet des ateliers yoga est disponible sur leur page Facebook.

lululemon

Dans le Sud-Ouest

Le studio Moksha Yoga Griffintown offre des cours de yoga au bord du Canal Lachine tout l'été! Le cours est techniquement gratuit, mais un don de 5$ est recommandé.

Beau temps, mauvais temps, les yogis du Sud-Ouest se donnent donc rendez-vous à côté du nouveau Café Vélo Ma Bicyclette les soirs en semaine à 19h et les week-ends à 10h.

Moksha Yoga Griffintown

Le quartier Griffintown a récemment accueilli la bannière Wanderlust et le tout nouveau studio Wanderlust Griffintown a ouvert ses portes au printemps. Pour célébrer son ouverture, le studio offre un forfait «d'introduction» à 25$ pour faire découvrir ses classes aux nouveaux yogis.

On n'oublie surtout pas le Festival Wanderlust qui a lieu chaque été au Mont-Tremblant, où, pendant trois jours, on peut assister à des ateliers, cours spéciaux avec professeurs invités et même faire du yoga au sommet de la montagne ou sur une planche à pagaie (SUP) sur le lac.

Cette année, le festival aura lieu du 23 au 26 août!

Wanderlust

À l'extérieur de Montréal

Le luxueux hôtel Fairmont Tremblant, situé en flanc de montagne au Mont-Tremblant, s'est associé à la marque Lolë afin d'offrir des cours de yoga gratuits tous les samedis.

Le «yoga au Fairmont» commence donc à 10h dans la salle Soutana 2. Une belle excuse pour se rendre dans ce chic établissement situé en plein coeur du village piétonnier de Mont-Tremblant, qui offre également des piscines intérieures et extérieures et un tout nouveau spa.

Lole Tremblant

Le Baluchon Éco-Villégiature situé à Saint-Paulin propose des «mini» retraites de yoga d'une journée, tous les samedis de l'été, en partenariat avec le studio Om Asana.

Au programme: demi-journée de yoga et ressourcement, accès au spa et aux installations de l'hôtel, pause «lunch santé», méditation et randonnée en SUP.

L'éco-hôtel de 90 chambres, conçu sous la philosophie du «slow design», offre également sur son site un restaurant santé, un spa et des studios de yoga intérieurs et extérieurs. Le paradis des yogis et des amoureux du plein air cet été!

Le Baluchon Éco-Village

À Québec, le luxueux établissement L'Auberge Saint-Antoine propose des cours de yoga gratuits les samedis matin à 8h30 dans son chic studio LeGym. Le cours est uniquement offert aux clients de l'hôtel, mais quelle belle excuse pour séjourner dans cet hôtel historique membre de la prestigieuse association Relais & Châteaux.

Auberge Saint-Antoine Quebec

Finalement, on n'oublie pas de télécharger l'application YogaTribes qui permet de trouver le cours de yoga le plus près de chez soi. Grâce à leurs nombreux partenaires, la compagnie, fondée par Sophie Lymburner souhaite permettre à tous les yogis de chercher, trouver et réserver leur classe de yoga en ligne en deux temps, trois mouvements.

Il y a, en plus, près d'une centaine de classes gratuites annoncées sur le site de YogaTribes, suffit de les trouver (et de réserver sa place).

Sur ce, bon été et bon yoga!

YogaTribes

