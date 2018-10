Je rêvais depuis un moment de visiter «Les Hamptons»... j'avais vu tellement de films et de séries télévisées les mettant en scène (The Affair, Sex and the City, Keeping up with the Kardashians (oui, oui!)).

C'était, selon moi, un endroit magnifique où les riches New-Yorkais allaient passer leurs weekends d'été. Tout cet engouement autour de cette destination mythique m'a finalement convaincue: il était temps devisiter les Hamptons! À l'approche du 34e anniversaire de mon mari (qui tombe toujours le weekend de la fête du Travail), j'ai décidé qu'on y allait.

Lorsque j'ai commencé à planifier notre voyage, j'ai vite compris que mon «rêve» ne serait pas aussi facile à réaliser que prévu. Et voici pourquoi...

New York Media Montauk Lighthouse

Ce n'est pas vraiment accessible

De Montréal, la seule façon de se rendre dans les Hamptons est de prendre sa voiture. On peut prendre, bien sûr, l'avion jusqu'à New York, mais ensuite... on fait quoi? Il y a effectivement un train qui relie Manhattan et Montauk, mais, croyez-moi, les Hamptons, c'est grand.

Une fois sur place, si vous n'avez pas de voiture, ce sera extrêmement difficile de vous déplacer. Tout est loin et les taxis là-bas coûtent une fortune.

Mon conseil: conduisez, même si c'est très désagréable. Il est également possible d'éviter New York en conduisant jusque dans le Connecticut et ensuite prendre un traversier jusqu'à Long Island.

La route est longue

Êtes-vous déjà allés à New York en voiture? Si oui, vous savez qu'il faut compter au minimum 6h de route pour faire Montréal-New York, et qu'il faut rajouter un bon 30-45 minutes juste pour rentrer sur l'île de Manhattan à cause du perpétuel trafic.

Eh bien, ça m'a pris un autre 4h faire la route de Manhattan à Sag Harbor, à l'entrée des Hamptons (alors que le GPS prévoyait 2h30 au départ). Ayant prévu le coup, j'avais décidé de couper la route en deux en passant la nuit à New York, avant de reprendre la route pour les Hamptons le lendemain. Je vous le conseille fortement, sinon prévoyez 10h de route pour vous rendre directement à destination. Une très longue journée...

Getty Images Map

Le trafic est horrible

C'est assez évident sur Google Map, mais il n'existe qu'une seule route pour se rendre à destination. Une seule.Lorsqu'on quitte New York et qu'on roule vers l'est, passé Long Island, on se retrouve sur la route «alternative» 27 qui deviendra vite un enfer. Je m'y suis rendue un lundi, parce j'avais entendu de nombreuses histoires d'horreur sur le trafic pour entrer/sortir des Hamptons le weekend et je dirais que... bien c'est l'enfer n'importe quel jour de la semaine. Ça aura pris 3h pour me rendre et 4h pour en revenir; les voitures font la queue sur des dizaines de kilomètres sur la route 27.

C'est très vaste, les Hamptons...

«Les Hamptons» est un terme très large, disons. Je pensais pouvoir me promener à pied de mon hôtel à la plage et aux boutiques, mais non. En fait, j'ai dû prendre ma voiture partout et pas mal tout le temps.

Les Hamptons sont constitués de plusieurs petits villages (Sag Harbour, Southampton, West Hampton, Montauk), tous situés à distance de voiture. Rien ne se fait à pied. À titre d'exemple, entre Sag Harbour (l'entrée des Hamptons) et Montauk (le bout de la péninsule) il faut compter 45 minutes en voiture.

Aussi, il n'existe aucun hôtel situé directement sur plage, sauf le très chic et hors de prix Gurney's Montauk. Je vous le recommande si vous pouvez vous le permettre, moi j'y suis allée seulement pour un verre, c'est tout ce que mon porte-feuille me permettait.

Gurney's Montauk

Mes bons plans

Malgré tous les désagréments entourant mon séjour dans les Hamptons, je suis tout de même très heureuse d'avoir enfin pu voir de quoi il s'agissait.

Les Hamptons, c'est: le Maine sans la horde de Québécois et de touristes, la plage et la destination-voyage de prédilection des gens riches et célèbres, alors que la majorité des touristes sont des New Yorkais (ultra riches) en vacances.

Vous y serez donc plus tranquille qu'à Ogunquit ou Wells, et les plages y sont beaucoup moins fréquentées, justement parce que la destination n'est pas des plus accessibles, tant financièrement que géographiquement.

Si vous souhaitez, tout comme moi, y aller et voir par vous-mêmes (parce que oui c'est joli, charmant et intriguant), voici mes suggestions:

The Redbury New York

Coupez la route en deux et passez la nuit à New York à l'aller et au retour. J'ai séjourné à l'hôtel Redbury New York , un secret encore bien gardé dans la Grosse Pomme, qui offre un excellent rapport qualité-prix et qui est extrêmement bien situé. Ce fut une très belle découverte et je le recommande fortement pour ses chambres au décor original et son offre complète de restaurants intéressants (un café, une pizzeria et un bar à aperitivo!)

Passez au minimum deux nuits «dans les Hamptons», sinon c'est énormément de route pour un trop court séjour.

Allez-y en semaine: le trafic sera moins dense et les prix réduits de moitié.

L'hôtel Baron's Cove, situé à Sag Harbor, fut le meilleur rapport qualité/prix que j'ai pu trouver dans les Hamptons, et croyez-moi, j'ai cherché! Il s'agit d'un joli petit hôtel-boutique rénové et relativement bien situé (on peut marcher jusqu'au village de Sag Harbor) et qui propose: piscine extérieure, yoga, vélos et navette gratuite jusqu'à la plage la plus près. Les Hamptons proposent deux extrêmes, soient: des hôtels de grand luxe hors de prix ou de petits hôtels miteux qui n'ont jamais été rénovés et qui sont tout de même chers, juste parce que... c'est les Hamptons!

Faites la route jusqu'à Montauk (même si c'est loin): vous n'y retournerez probablement pas, il serait donc dommage de ne pas vous rendre «at the End»: on y retrouve l'un des plus anciens phares au pays et un centre d'observation où l'on se sent vraiment au bout du monde et où l'océan s'étend à perte de vue.

Baron's Cove hotel at Sag Harbor

Sur ce, je vous suggère de planifier votre prochain séjour dans les Hamptons le plus tôt possible, la plupart des hébergements proposant d'intéressantes promotions «réservez tôt» pour l'été prochain!

Bien que ce soit loin, cher et difficile d'accès, c'est tout de même une destination mythique qui pique la curiosité. Alors, ne vous empêchez pas d'y aller si l'envie vous prend. Parce que c'est quand même agréable de jouer la vedette incognito avec un chapeau et des lunettes de soleil surdimensionnées sur une plage des Hamptons ...

New York Media While in the Hamptons

Ce billet a été publié dans mon blogue voyage Checking-in.ca et peut être consulté dans sa version intégrale ici.