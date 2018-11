Nous savions tous les deux qu'il y avait mieux dans la vie que ce que la société nous imposait. Nous nous sentions prisonniers d'un cycle sans fin, à ne vivre que pour nos week-ends, et ce n'était pas assez: pas assez de liberté, de motivation, de créativité ni de joie. Nous aurions voulu pouvoir nous satisfaire de ce que nous avions, mais nous nous sentions éteints, privés de l'étincelle de vie que nous étions sûrs de posséder au plus profond de nous, et nous avons fait en sorte de la raviver.

Drew montait une affaire de vente en ligne de montres de luxe restaurées quand il s'est rendu compte qu'un tel avenir ne correspondait pas à ses valeurs. De mon côté, j'en avais assez de me tuer au travail sans être reconnue. Je me sentais perdue entre le stress de mon service de nuit et la monotonie des heures passées assise à mon bureau, en tant que chef du service des admissions et du suivi des patients dans un centre de convalescence pour personnes souffrant de troubles alimentaires.

Mon mari, Drew, et moi avons passé ces quatre dernières années à voyager à bord d'une autocaravane. Tout a commencé en 2011: après avoir obtenu notre diplôme de l'université de Floride, où nous nous étions rencontrés, nous avons traversé tout le pays en voiture jusqu'à la ville de nos rêves, Los Angeles. Trois ans plus tard, nous aspirions à autre chose qu'à un travail de bureau.

Ensuite, nous ne pensions pas être aussi impatients de nous lancer dans cette aventure. L'entreprise de Drew périclitait à cause d'un problème de partenariat, et après avoir démissionné du centre de convalescence, j'avais du mal à retrouver un emploi stable. Alors, en décembre 2014, nous avons mis les quelques affaires que nous possédions encore dans un garde-meuble à San Diego et nous sommes partis en Floride récupérer l'autocaravane, prêts à parcourir les États-Unis et le Canada pendant un an.

À l'origine, nous avions décidé qu'en avril 2016 nous quitterions nos emplois pour voyager et enseigner l'anglais en Asie du Sud-Est. En attendant, nous nous séparerions de nos possessions superflues et économiserions le plus possible. En signant à côté du "X" tracé à la main sur notre contrat, nous avons eu la sensation que quelque chose s'éveillait en nous.

Courtoisie M. ET MME AVENTURE Drew et Brittany, bien au chaud et confortablement installés pour affronter leur premier hiver anglais, en février 2016.

Comme c'était l'hiver, nous avons d'abord fait étape dans l'archipel des Keys. C'est là, garés en bordure de plage, que nous avons planifié le reste de notre parcours en tenant compte des saisons et des dates des divers événements auxquels nous voulions assister dans tout le pays (le festival de musique SXSW à Austin, au Texas, Burning Man au Nevada et la fête de la montgolfière à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, notamment). Nous avions aussi prévu un minivoyage en Islande pendant notre périple nord-américain: nous comptions passer deux semaines à visiter ce pays dans une plus petite autocaravane que nous avions loué.

Nous avons parcouru près de 34 000 kilomètres à travers tout le continent, en décrivant grosso modo une boucle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous avons exploré autant de parcs nationaux que possible, y compris Acadia (Maine), Glacier (Montana), Great Smoky (Tennessee), Yellowstone (Wyoming), Yosemite, Sequoia et Joshua Tree (Californie) et Baff, au Canada. Nous avons grimpé jusqu'au sommet du plus haut pic du sentier des Appalaches, vaincu le Mont Whitney en Californie (le plus haut pic des Etats-Unis continentaux, qui culmine à 4421 mètres), fait une randonnée de trois jours à vélo au Canada, descendu une rivière en rafting au Québec, fait l'ascension du Half Dome à Yosemite et accepté une croisière impromptue de dix jours avec de parfaits inconnus en Alaska, le long du passage intérieur de Sitka à Seattle.

A l'époque nous ne pensions pas que voyager en autocaravane deviendrait un véritable mode de vie. Nous l'envisagions comme un simple moyen de vivre le plus d'aventures possible pendant ce que nous croyions être notre seule année sur la route.

Les trois premiers mois ont été difficiles pour moi. J'avais l'habitude de mon petit confort, de la routine de mon ancienne vie et de la stabilité qui allait avec.

J'aimais aussi avoir mon propre espace, et devoir partager moins de deux mètres carrés 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec mon futur mari m'a demandé un gros effort d'adaptation. Mon studio de yoga à Los Angeles me manquait, comme le simple fait de prendre une douche quand je le désirais.

Mais, au fur et à mesure de notre voyage, mes besoins ont évolué et j'ai vite oublié les règles que je m'imposais dans mon ancienne vie. J'ai fait l'expérience d'un incroyable changement de perspective et pris conscience que je n'avais pas besoin de toutes ces choses pour être heureuse. En fait, elles m'empêchaient de trouver le bonheur en moi-même. J'ai compris que vivre dans cette autocaravane m'apportait tout ce qu'il me fallait pour devenir la personne que, sans le savoir, j'avais toujours été destinée à être, et enfin trouver le bonheur et la liberté que je cherchais désespérément.