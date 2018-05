Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne que les femmes ont une plus petite libido que les hommes, qui baignent dans la testostérone et donc dans le désir... Ah oui?

Eh bien, grosse nouvelle: c'est faux! À la base, les hommes (hétéros) et les femmes ont appris à exprimer de façon différente leur désir sexuel. Les femmes apprennent à être moins entreprenantes que les hommes, lorsqu'elles veulent faire l'amour. Aussi, la pilule contraceptive est connue pour diminuer artificiellement (et criminellement) la libido.

D'après mon expérience, les femmes ont généralement plus d'appétit sexuel que les hommes. J'ai donc trouvé des solutions pour pallier cette situation.

Déterminer s'il y a un problème à régler

Commençons par le début: les hommes avec une libido considérable sont considérés comme des "héros", tandis que les femmes avec la même libido sont ostracisées (en 2018!) Je généralise, mais j'ai ressenti de la honte dans chacune de mes relations parce que j'avais plus de désir et que je ne laissais pas mon compagnon initier nos rapports sexuels. L'un de mes compagnons a mis deux ans avant de m'avouer qu'il avait un malaise avec mon approche. D'autres hommes ne se rendaient même pas compte qu'ils ressentaient un tel malaise.

Mettez les choses au clair et déterminez si votre homme a réellement une moins grande libido que la vôtre ou si le problème a plutôt des racines misogynes et qu'il est plus excité lorsque vous semblez désintéressée.

Si le problème est que votre compagnon est intimidé par votre audace, souvenez-vous que vous n'êtes pas son thérapeute. Vous seule pouvez décider si le problème est assez important pour l'aborder vraiment.

Discutez de la notion de consentement

Si le problème vient réellement d'une différence de libido, vous avez certaines questions à régler. Pour commencer, est-ce que votre homme a vraiment envie de plus?

J'ai déjà tenté de «séduire» un de mes compagnons de longue date, mais il a davantage perçu mon approche comme de l'insistance que comme de la séduction. Voici une chose qu'il m'a dite et que je n'oublierai jamais: «Comment peux-tu te définir comme étant féministe et faire fi de mon consentement en me mettant de la pression pour que nous fassions l'amour?»

Si je ne crois pas que cet homme avait raison de me dire cela (il est celui qui m'a plus tard avoué qu'il éprouvait un malaise lorsqu'une femme initiait des rapports sexuels), cela m'a fait réfléchir.

On nous enseigne à être des séductrices. Lorsque notre homme est désintéressé, c'est signe que nous pouvons faire quelque chose de mieux. Mais d'après mon expérience, lorsque je mets davantage d'efforts, je cours le risque qu'on m'accuse de «trop insister».

Si vous êtes dans cette position, vous ne vous sentez certainement pas très bien. Vous avez probablement l'impression que quelque chose cloche chez vous: comment pouvez-vous poser un geste aussi ignoble qu'insister pour que quelqu'un couche avec vous? Vous pouvez aussi vous sentir mal parce que vous ne vous sentez pas désirée. En mettez-vous trop? Êtes-vous intimidante? Trop masculine?

Tous ces sentiments peuvent être lourds à porter émotionnellement.

Essayez, mais pas trop

Peu importe les raisons qui se cachent derrière la libido de votre homme, une chose demeure: vous devez le laisser respirer. Le désir sexuel est souvent compliqué à attiser et insister ne donnera pas nécessairement les résultats escomptés.

Dans tous les cas, il est difficile de prétendre ne pas penser au sexe lorsque c'est le cas, ne tombez donc pas dans ce piège. Si vous le pouvez, faites ceci à la place: trouvez de quoi vous occuper l'esprit, que ce soit avec votre compagnon ou non. Des fois, tout ce dont votre relation a besoin est d'une petite stimulation extérieure!

Si le temps passe et que rien n'arrive, peut-être le temps est-il venu de réévaluer votre relation.

Nous avons tous et toutes droit au bonheur et il n'y a pas de formule pour y accéder.

Cet article a initialement été publié sur Bellesa.co.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.