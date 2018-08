En tant qu'entrepreneur, il peut être difficile de faire confiance aux autres et déléguer. Une des remarques que j'entends souvent de mes clients concerne la confiance relativement aux compétences des autres et leur capacité à exécuter aussi bien qu'eux.

Force est d'admettre que bien des propriétaires d'entreprise considèrent que personne ne peut exécuter le travail avec autant de précision qu'eux et ceci rend plus ardue la croissance de leur entreprise. Après tout, comment croître si on ne peut s'entourer d'une équipe sur qui on peut compter.

C'est à ce moment que vient le questionnement: suis-je prêt à embaucher? Si la réponse est oui, souvent ce qui s'ensuit est une série de questions sur le cadre légal de l'embauche d'un employé. Qu'est-ce que l'entrepreneur peut ou ne peut pas faire lorsqu'il s'agit des horaires de travail, les pauses, la rémunération, la gestion des jours de congés, un congédiement, etc.

J'ai récemment animé une conversation avec Me Maglo, spécialiste en droit du travail chez Cerno Avocats, via un Facebook Live et nous avons abordé ces points.

Quel type d'horaire de travail pouvez-vous imposer à votre équipe?

Au-delà de cinq heures de travail consécutives, l'employeur doit accorder au salarié une pause repas de 30 minutes sans salaire. Toutefois, si le salarié ne peut quitter son poste, ces 30 minutes se doivent d'être rémunérées.

Ensuite, en ce qui a trait au nombre d'heures travaillées par semaine, il n'y a pas de maximum, mais le salarié a droit à une durée minimale de 32 heures consécutives de repos sur une base hebdomadaire.

Comment fonctionne les modalités de paiement, peut-on verser le salaire par virement Interac, ou pas?

C'est permis avec le consentement écrit du salarié. Toutefois, à compter de janvier 2019, ce ne sera plus requis.

Comment calcule-t-on les heures supplémentaires?

Impossible de répondre de façon courte, mais règle générale, en vertu des Normes de travail du Québec, pour chaque jour férié et chômé, l'employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.

Est-ce nécessaire d'avoir un contrat de travail?

Dans la mesure où un employé a accès à toutes les données au sujet de votre entreprise, vos stratégies, documents et plus encore, il est essentiel d'avoir un contrat qui protège votre entreprise.

Dans un contrat de travail, on y retrouve des clauses essentielles notamment les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, les clauses de confidentialité, les attentes envers le salarié, la rémunération et les avantages sociaux ou autres incitatifs.

Est-ce que toutes les clauses de non-concurrence sont valides?

Pas du tout. Une clause de non-concurrence se doit d'être raisonnable et en vertu du Code civil du Québec, cette clause doit être limitée quant au temps, au lieu et au genre de travail. Une clause ambigüe et déraisonnable peut être déclarée invalide et par conséquent, inapplicable.

Les questions suivantes ont aussi été abordées:

Comment s'organisent les pauses?

Si vous avez plutôt des collaborateurs ou pigistes, quelles sont les nuances et différences pour bien encadrer ces relations?

Comment les congés payés fonctionnent-ils lorsqu'on a des employés à temps partiel?

Comment s'y prendre pour congédier un employé?

