Depuis le début de l'été, plusieurs canicules se sont abattues sur le Québec. Le soleil de plomb qui fait transpirer le pays à grosses gouttes et les températures qui dépassent largement les 30 degrés dans certaines régions peuvent poser un grave risque aux animaux de compagnie, tout particulièrement vulnérables aux vagues caniculaires.

Il est ainsi vital de prendre certaines précautions et d'éviter à tout prix certains comportements qui peuvent mettre votre animal en danger:

Ne laissez jamais vos animaux dans une voiture garée

C'est un avertissement souvent donné, mais qu'il convient de rappeler. Chaque été, de nombreux animaux souffrent et meurent lorsque négligemment laissés dans une voiture. En seulement quelques minutes, un chien piégé dans un véhicule peut succomber à un coup de chaleur, y compris lorsque l'animal y est laissé «juste pour un instant», que la voiture n'est pas garée au soleil et que les fenêtres sont entrouvertes.

Lorsqu'il fait 26 degrés, la température à l'intérieur d'une voiture à l'ombre peut atteindre 32 degrés, et l'intérieur d'une voiture garée au soleil peut grimper jusqu'à 70 degrés en quelques minutes seulement. Lorsque la température corporelle d'un chien dépasse les 41 degrés, cela peut engendrer la défaillance de ses organes vitaux, entraîner des dommages irréversibles et même sa mort.

N'oubliez pas les chats, les lapins et les autres

Les chats, bien que légèrement moins susceptibles à la chaleur que les chiens, peuvent également mourir d'un coup de chaleur. Il est donc vital de les surveiller, afin qu'ils ne se retrouvent pas accidentellement enfermés dans une véranda (le verre pouvant causer un effet de serre) ou dans un autre lieu étouffant ou mal ventilé.

Les lapins, hamsters et autres petits animaux doivent également être placés dans un espace frais et aéré avec un accès libre à beaucoup d'eau.

Ne courez pas avec votre chien

Ne faites jamais faire d'efforts intenses à votre animal par temps de chaleur, cela peut lui être fatal. Les chiens au faciès plat (boxers, pékinois, bouledogues, etc.), à la fourrure dense ou sombre, et les animaux très jeunes, âgés, ou en surpoids sont tout particulièrement vulnérables à la chaleur.

Privilégiez les promenades lentes avec beaucoup de pauses à l'ombre, et traînez une bouteille d'eau avec vous pour rafraîchir votre chien ou prévoyez des baignades, mais avec précaution. Ne laissez pas votre chien nager sans surveillance, rincez-le bien après et vérifiez qu'il ne boive pas trop d'eau.

Les chiens peuvent devenir malades s'ils boivent une quantité trop importante d'eau, si elle est avalée trop rapidement, si l'eau est salée, contient du chlore ou d'autres substances toxiques.

Pas de sortie aux heures les plus chaudes de la journée

Promenez vos chiens uniquement tôt le matin ou tard dans la soirée et évitez de laisser vos chats dehors aux heures de la journée où les températures culminent.

Prenez également garde aux sols exposés au soleil: si le goudron est trop chaud pour vous (faites un test pieds nus ou au touché, en posant votre main au sol pendant au moins sept secondes), il est trop chaud pour votre animal. Un sol brûlant peut gravement endommager ses coussinets.

Soyez à l'affût des symptômes de brûlures: si votre animal boîte ou refuse d'avancer, se lèche excessivement les pattes ou que ses coussinets sont de couleur plus foncée, rouge vif, où présentent des cloques, conduisez-le chez un vétérinaire.

Ne tondez pas (trop) vos animaux

Brosser son chat ou son chien régulièrement peut les aider à mieux supporter la chaleur et une petite tonte pour les animaux à poil long peut également servir à les rafraîchir. Mais ne les rasez pas!

Leur pelage peut contribuer à leur thermorégulation et les protéger de coups de soleil. (Note: les animaux à la peau claire y sont plus susceptibles).

Un comportement moins connu: pensez à protéger le nez et les oreilles de vos chiens et chats, particulièrement vulnérables aux rayons du soleil – la crème solaire pour animaux existe.

Évitez les chocs thermiques

Il peut être bon de mouiller son chien régulièrement, et même d'arroser les animaux lorsque possible, mais assurez-vous d'y aller progressivement.

N'utilisez pas d'eau glacée et si vous souhaitez mettre une pataugeoire ou petite piscine gonflable à disposition de votre animal, assurez-vous de ne pas la placer au soleil et de l'y faire entrer lentement.

Vous pouvez également lui humidifier une serviette sur laquelle se coucher.

N'ignorez pas les symptômes d'un coup de chaleur

Chez les chiens: agitation, halètement rapide ou pénible, état léthargique, manque d'appétit ou de coordination, et vomissements.

Chez les chats: halètement, bave et pattes excessivement humides, agitation, trébuchements, un air désorienté, la langue ou les gencives devenues rose vif ou rouge. Un animal présentant ces symptômes a besoin de soins: donnez-lui de l'eau, appliquez-lui une serviette froide et humide sur le corps et conduisez-le rapidement chez le vétérinaire.

Si vous apercevez un animal piégé dans une voiture par temps chaud: relevez le modèle et la couleur du véhicule, ainsi que le numéro de la plaque d'immatriculation et appelez la police.

Si la situation vous semble urgente et que l'animal est en détresse ou inconscient, vous pouvez entreprendre de le libérer du véhicule. Il est conseillé de prendre des photos ou vidéos, d'appeler la police pour expliquer ce que vous comptez faire et l'urgence de la situation et de s'entourer de témoins qui confirmeront la nécessité de votre acte.

Mettez l'animal à l'ombre et tentez de le rafraîchir en attendant l'arrivée de la police, ou, si sa vie semble sur le point de basculer, emmenez-le rapidement chez un vétérinaire.

N'oubliez pas les autres dangers que peut poser la chaleur

Par temps de chaleur, il peut y avoir plus de produits insecticides et raticides qui peuvent empoisonner vos chiens et chats s'ils en ingèrent. Surveillez-les de près et encouragez vos proches et vos voisins à utiliser des méthodes non fatales et non toxiques.

Souvenez-vous également que l'abondance de déchets alimentaires en été chez vous ou dans les lieux publics, à la suite de pique-niques ou de barbecues, peut poser un danger à vos animaux. Assurez-vous de mettre alcool, chocolat, raisins, oignons et produits contenant du xylitol hors de leur portée et surveillez vos chiens de près lors de promenades.

Ce texte a d'abord été publié sur le HuffPost France.

