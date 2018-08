C'est Osheaga qui commence. Un beau festival riche en musique, en couleur. Notre belle jeunesse va se mettre sur son 36, il va faire chaud... bien bien chaud. Les filles vont sortir leurs camisoles, bustiers, leurs jupettes, elles vont enfiler de beaux bracelets à leur bras, un collier à leur cou, elles vont même se retrouver en top de maillot. Elles vont danser nos princesses, se déhancher, branler leurs fesses. Les longues mèches vont se coller à la sueur de leur cou, de leur dos, elles vont rire, chanter, crier, lever les bras en l'air, faire remonter les camisoles, elles vont cambrer le dos, elles vont tourner, sauter, dans la foule elles vont sans doute vous frôler, sûrement; ça les gars, c'est la normalité, ce n'est pas une invitation.

La gang de filles qui danse dans le coin là-bas, elle ne t'interpelle pas, ne te regarde même pas, elle ne sait même pas que tu es là. Toi, tu penses que la grande brune fait exprès pour t'agacer, mais ça, c'est dans ta tête, tu t'imagines qu'elle a mis sa petite camisole juste pour toi, bien non, tu penses que ses mouvements te sont destinés, bien non, tu sais juste comme ça, tu es loin d'être la vedette, tu as des croûtes à manger, ce n'est vraiment pas pour toi qu'elle est là, désolé.

À toi, qui a les mains longues, toi qui t'imagines que la belle rouquine qui danse est en train de te dire qu'elle a envie de toi, reste donc chez toi en fin de semaine, il y a de bons films à TVA.

À toi, qui a les mains longues, toi qui t'imagines que la belle rouquine qui danse est en train de te dire qu'elle a envie de toi, si tu penses que tu as le droit de la toucher parce que ses longues cuisses sont dévoilées, parce que son top est serré, toi qui est incapable de voir une fille en short jeans et en top de sport sans t'imaginer que tout ce qu'elle veut s'est se faire baiser, toi qui penses qu'elle mérite juste qu'on la tripote parce qu'elle est vraiment hot, reste donc chez toi en fin de semaine, il y a de bons films à TVA.

Si tu ne comprends pas qu'on a le droit de s'habiller comme on le veut, de bouger comme on veut, si tu ne comprends pas qu'on n'est pas un pari, un défi, si tu penses vraiment qu'on mérite ton attitude grossière et intrusive, ton attitude de marde, parce que nos shorts sont courts, parce que nos fesses sont belles, si tu prends plaisir à nous traiter de putes, de salopes, si tu es frustré de ta dernière conquête et que tu te crois tout permis parce que tu es dans un festival et que les filles sont belles, si tu carbures à la porno gratuite et que tu t'imagines que la grande blonde en arrière est à Osheaga juste pour te séduire et après ça te satisfaire bien tu as un sérieux de problème.

Je sais que ce n'est pas tant les agresseurs potentiels qui vont lire ce texte-là, c'est sûr, il n'y a rien de bien cool pour un maniaque sexuel sur Miss Rebelle, mais si le texte ne te rejoint pas, sache qu'il te concerne pareil.

Tu sais, quand une fille se fait achaler par un mec qui ne veut pas décoller, quand il se fait insistant, quand il s'approche trop, quand ils sont quatre ou cinq à l'intimider en même temps, bien ça parait. La fille se déplace, elle repousse les mains, évite le regard, arrête de bouger, change de face, bien toi qui lit ça et que ne se retrouve pas dans la catégorie des grossiers et des détraqués, va donc l'aider, TSÉ. Rapproche-toi.

La petite n'ira probablement pas vers la sécurité, elle ne voudra pas s'en aller et, honnêtement, pourquoi ça serait à elle de manquer le spectacle, de perdre son spot pour se retrouver derrière, pourquoi ça serait à elle de payer?

C'est pourtant ça qu'on dit à nos filles, on leur dit de se distancer, d'aller chercher de l'aide, on leur enseigne à fuir, à favoriser le repli, mais ce n'est pourtant pas elles le problème. Si toi tu es là, tu as mis tes pectoraux en valeur, tu veux montrer tes tatouages, tu as gonflé tes bras, toi aussi tu as mis ta belle camisole ajustée pour montrer tes abdos, tu vas même sûrement l'enlever tantôt quand il va faire chaud. Toi aussi tu danses, tu te déhanches, tu sautes et tu cries en levant les bras bien haut. Tu as choisi le short qui te va le mieux, tu en as même peut-être acheté un nouveau pour l'événement, tu as choisi le modèle ajusté, tu as ajouté des bracelets à tes poignets parce que c'est beau, tu as placé tes cheveux, tu vas danser, te déhancher, faire bouger tes fesses, dans le fond tu es pareil comme elle, tu veux être beau autant qu'elle veut être belle.

L'affaire, c'est que toi, on ne va pas t'accuser de l'avoir chercher, on va pas dire que tu as agacé, que ce soit ça que tu veuilles, ce que tu vaux, ou ce que tu mérites, on ne va pas dire de toi que tu es une petite salope.

L'affaire, c'est que toi, on ne va pas t'accuser de l'avoir chercher, on va pas dire que tu as agacé, que ce soit ça que tu veuilles, ce que tu vaux, ou ce que tu mérites, on ne va pas dire de toi que tu es une petite salope. On ne va jamais te demander «tu t'attendais à quoi, habillé de même», toi on va pas chercher à te toucher, on va pas te retenir pour essayer de t'embrasser, ni te prendre pour acquis. Tu es un homme, tu vois. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est la réalité.

Osheaga attire maintenant une foule plus grande que celle du Grand Prix, les gens viennent de partout, il y en a plusieurs qui ne comprendront pas et qui vont se croire tout permis. Toi tu es là, ma fille est là aussi, vous avez choisi d'être beaux, d'être confortables, vous partagez la même passion pour la musique, pour la foule, vous recherchez cette même énergie qui défoule. Tu vas la voir, elle a mis comme toi sa camisole avec son short en jeans un peu troué, c'est drôle, on dirait que vous vous ressemblez, elle va danser avec ses amies, elle va sourire, envoyer des Snap de sa belle petite face, ta sœur est là aussi, ta nièce, l'amie de ta propre fille, sa meilleure amie, ta collègue est sûrement dans la foule, elle aussi, il y a sûrement l'entraîneuse de ton gars et la voisine qui est si gentille.

Je te demande une chose en fin de semaine, garde un œil ouvert, deviens celui qui va faire une différence, deviens celui qui va faire en sorte que la fête va être belle, sans conséquence. Si jamais tu vois une fille qui ne sourit plus, rapproche-toi donc un peu d'elle, juste au cas, fais-lui simplement un signe pour qu'elle comprenne que tu as compris, ne fait juste pas comme si tu ne voyais pas, s'il te plait, toi tu es le bon gars, joue pas le rôle de celui qui regarde ailleurs, la fille qui est juste là, c'est un peu ma fille, c'est un peu ta sœur, Miss Rebelle.