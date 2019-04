Notre gouvernement de la CAQ, avec raison, veut interdire le port des signes religieux, entre autres, pour les enseignants. Bien sûr, pour nos enfants et nos jeunes la neutralité est de mise parce que la montée des religions risque que celles-ci empiètent sur les lois de l'État. Il faut donc des balises.

Toutefois, selon moi, les signes religieux ostentatoires devraient aussi être interdits dans les hôpitaux. Je veux donc par ce texte, interpeller entre autres, le ministre Jolin-Barette responsable de la loi 21 sur la laïcité, ainsi que la ministre de la Santé Mme McCann et la ministre vouée aux personnes aînées, Mme Marguerite Blais.

Par respect pour la société, qui dans les années 60 voulait se laïciser, le Vatican a demandé aux religieuses de se moderniser et d'enlever leurs voiles, ce qu'elles ont fait sans réclamer de droits! Ainsi dans les hôpitaux, la neutralité de mise fut appréciée.

Le président de la Fondation de l'islam de France, Ghaleb Bencheikh, a déclaré le 29 janvier dernier au magazine français Marianne que «le voile est une atteinte à la dignité humaine et n'est pas conforme à la civilité. Ce n'est pas cela l'élévation spirituelle»

Imaginez un homme mourant, qui aurait été, dans sa jeunesse, violé par un prêtre pédophile et qui voit arriver à son chevet un prêtre à col romain et crucifix, pour lui demander s'il veut les derniers sacrements? Il y aura certes un malaise, et peut-être plus...

Parce qu'athée, mon beau-père a demandé qu'advenant une hospitalisation, de ne pas avoir de prêtre à son chevet; or l'aumônier de l'hôpital s'est présenté pour lui donner les derniers sacrements. Il était mourant ne pouvant plus faire signe de refus... Imaginons une musulmane hospitalisée qui a été battue par son père parce qu'elle ne voulait pas porter le voile et qui voit arriver, pour prendre soin d'elle, une infirmière ou une femme médecin voilée, quelle sera sa réaction?

Pour ma part, je suis allergique aux signes ostentatoires religieux, parce qu'ils ont comme significations un endoctrinement et sont l'image d'un extrémisme religieux. S'afficher ouvertement, en défiant nos valeurs qui commandent le respect de ce grand principe d'une laïcité voulue par les Québécoises et les Québécois, dans un hôpital, c'est malvenu!

Cela n'aiderait surement pas la paix qu'une mourante ou un mourant mérite. Une femme nommée Mme Lynne Shand qui s'est présentée à l'urgence d'un hôpital fut contrariée et impolie pour avoir été traitée par une femme médecin portant le voile. Ici en Mauricie, j'ai croisé dans un hôpital, une femme voilée portant le stéthoscope au coup, c'est donc une femme médecin ou infirmière, j'ai ressenti un je ne sais quoi de mécontentement que je n'ai pas, par respect pour cette femme, exprimé.

Ce que je rejette, c'est le signe ostentatoire religieux et non la femme qui le porte. L'interdiction des signes ostentatoires religieux par les médecins et infirmières serait à la fois une protection pour eux et pour elles, ainsi que pour les gens hospitalisés.

Une véritable «Neutralité religieuse» en nos institutions et la laïcité appliquée à tous seraient un remède à bien des maux passés ou à venir. Qu'on se le dise et redise: les religions divisent et la laïcité unit!

