Vous vous êtes séparés, mais il y a de fortes chances pour qu'il revienne frapper à votre porte. On dit souvent qu'il ne faut jamais se remettre avec son ex, découvrez dès à présent pourquoi vous devriez suivre l'adage!

Ça y est, il vous a envoyé un message ou pire, il est juste devant chez vous. Il est primordial que vous gardiez votre sang-froid; ne soyez guidée que par votre raison.

Premièrement, j'aimerais que vous essayiez de vous souvenir des derniers mots qu'il vous a dits. Quand était-ce? Deuxièmement, j'aimerais que vous vous souveniez de votre souffrance lors de la «rupture». Et si je mets «rupture» entre guillemets, c'est parce qu'il est fort probable qu'il soit parti sans un mot, sans une explication, du jour au lendemain.

En plus de la douleur, il vous a fallu faire face aux doutes et aux nombreuses questions qui vous hantaient:

- «Pourquoi a-t-il fait cela?»

- «Qu'ai-je fait de mal?»

- «Ne suis-je pas assez bien?»

- «Ne l'ai-je pas assez aimé?»

Et j'en passe... Bref, des questions et une douleur lancinante qui vous a laissée sans répit pendant des semaines et des semaines. Ce choc, d'une violence inouïe, lorsque vous avez découvert qu'il n'était pas celui que vous pensiez et surtout que ses mots d'amour ne voulaient rien dire.

Et puis je veux que vous réfléchissiez à votre relation. Tout tournait autour de lui et c'était à vous de vous adapter à sa vie, à sa manière de vivre. Vous deviez sans cesse lui trouver des excuses. Vous vouliez parler, mais ce n'était jamais le bon moment. Bref, des attitudes toxiques et nocives qui vous ont gâché la vie et vous ont détruite.

Ce n'est que dans l'après-coup que vous réalisez qu'il n'était pas l'homme de votre vie. Il était bien loin de mériter la personne exceptionnelle que vous êtes et serez toujours.

Rappelez-vous, était-il là quand vous en aviez besoin? Vous a-t-il rendu le quart de tout ce que vous lui avez donné? Vous pleuriez et changiez d'humeur en une seconde en raison de ses frasques et de ses méchancetés.

Et ce n'est que là, dans l'après-coup, que vous réalisez qu'il n'était pas l'homme de votre vie. Il était bien loin de mériter la personne exceptionnelle que vous êtes et serez toujours. Il n'était qu'un puits de noirceur sans fond. Il n'était pas ce miracle auquel vous vous attendiez. Il n'était pas votre lumière, mais des ténèbres dans lesquelles vous avez sombré. Il a été une mort, celle de vos croyances en l'amour. Il est la raison pour laquelle votre coeur est aujourd'hui entouré de hauts murs imprenables.

blackCAT via Getty Images a man and a woman are arguing

Il n'était pas votre salut, il était votre perte...

Il n'était pas l'homme de votre vie et il ne le sera jamais. Cet homme est un égoïste, incapable de faire de vous sa priorité et vous traitant comme une option dont il comptait se débarrasser à la première occasion. Il était immature, indécis et il ne voulait qu'une chose: vous entrainer dans sa chute, puis vous laisser là, seule. Il était instable, menteur et incohérent. Il n'a apporté dans votre vie que du trouble et de la confusion.

Mais cette fois, alors qu'il est à votre porte, vous avez la capacité de reprendre le pouvoir et de faire vos propres choix.

Vous avez le pouvoir d'opter pour votre propre fin, votre propre histoire. Vous pouvez enfin décider de vous éloigner de lui et de le rendre à ces ténèbres auxquels il appartient.

Alors, surtout, quand il réapparaîtra, souvenez-vous de tout cela et dites «non». Oubliez-le et faites-lui comprendre que vous ne serez plus jamais sa victime ni celle de quiconque.

domoyega via Getty Images Man begging his girlfriend to forgive him

Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de lui ni d'aucun autre homme. Rappelez-vous que ce que vous ressentez désormais n'est pas de l'amour. Rappelez-vous que rien n'aurait pu être différent. Rappelez-vous que cette fin est la meilleure pour vous et votre bonheur.

Rappelez-vous qu'il n'a rien à faire dans votre vie et extirpez-vous du piège qu'il essaie encore une fois de vous tendre. Aujourd'hui, prenez votre propre décision et agissez pour vous.

Ignorez-le. Ne vous remettez pas avec votre ex parce que si c'est ce qu'il est, c'est pour une bonne raison. Ne le laissez pas anéantir le semblant de paix que vous avez retrouvé. Rappelez-vous qu'avec lui, il n'y aura jamais de fin heureuse. Ne croyez pas que les choses puissent être différentes. Avec un menteur et un manipulateur, elles ne le sont jamais.

Ne vous remettez pas avec votre ex.

Parce que maintenant vous savez comment prendre vos propres décisions. Vous savez que vous méritez mille fois mieux. Vous savez que vous êtes exceptionnelle et que cet ex-là n'en vaut pas la peine.

Ce texte a d'abord été publié sur le site «La vie des reines».

