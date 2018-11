Je suis fasciné de voir à quel point, d'une province à l'autre, les tendances peuvent être différentes en matière de café. Je me suis aventuré à Toronto et j'ai constaté qu'il y a de plus en plus de microtorréfacteurs.

Les Ontariens ont une belle volonté de créer leurs propres mélanges, et c'est enthousiasmant parce qu'ici, c'est un peu plus complexe lorsqu'on souhaite commencer à torréfier son café. Je me suis donc promené à travers la ville et j'ai découvert trois cafés que j'ai particulièrement aimés et que je vous suggère de visiter lors de votre prochaine visite de la Ville-Reine.

Outpost Coffee Roasters

J'y ai rencontré Troy, le propriétaire, lequel s'exprimait super bien en français et m'a avoué qu'à Toronto, tous les microtorréfacteurs se côtoient en harmonie. Pas de compétition entre lui et les autres cafés du coin!

Ce qui distingue ce commerce, c'est qu'il torréfie lui-même son café et fait de petits lots uniques au gré des saisons. Il faut donc faire vite lorsqu'on a trouvé son café préféré!

Toujours de qualité, les produits se démarquent par leur fraîcheur et leur unicité, puis par ce qu'ils inspirent: le bien-être dans chaque gorgée!

Mission accomplie pour le propriétaire du Outpost qui, alors qu'il servait dans la Royal Navy, rêvait de cafés réconfortants. C'est tout à son honneur d'avoir créé des cafés capables de «remonter le moral» à tous instants. J'y ai vraiment passé un moment agréable!

Courtoisie Outpost Coffee Roasters, Toronto

Propeller Coffee Co.

Je me suis aventuré dans ce café un peu en retrait en raison de son emplacement dans un coin plus industriel. C'était un peu à la va-vite, mais vraiment plaisant! Un petit détour qui vaut vraiment le coup. Ce microtorréfacteur (qui prend beaucoup d'ampleur), sacré champion de la microtorréfaction en 2016, encourage le commerce équitable et est reconnu pour ses cafés qui unissent balance et corps.

Le décor est moderne et épuré, et on y trouve une grande variété de cafés qui font voyager dans les meilleures plantations à travers le monde. Comme quoi on n'a pas besoin d'aller bien loin pour goûter le Nicaragua, l'Éthiopie ou le Brésil!

Courtoisie Propeller Coffee Co., Toronto

Dark Horse Espresso Bar

J'ai eu un peu de misère à le trouver parce qu'il n'est pas affiché et il se trouve entre les secteurs résidentiel et commercial, mais c'est une belle découverte!

Avec une table et quelques chaises, il n'y a clairement pas de place pour y prendre son café assis avec son portable. C'est uniquement un comptoir pour emporter ses commandes et non pour s'assoir, mais c'est un incontournable pour déguster un espresso de qualité et pour se laisser tenter par une pâtisserie maison.

Il y plusieurs succursales Dark Horse Espresso Bar à Toronto, mais celui-ci est, je pense, mon préféré! On y prend un café pour emporter, à l'étroit avec les autres amateurs passionnés de café.

Courtoisie Dark Horse Espresso Bar, Toronto

Toronto est une superbe ville pour découvrir de nouveaux torréfacteurs! Semblables aux modèles que l'on retrouve aussi dans l'Ouest canadien, les microtorréfacteurs ontariens ont encore la chance de pouvoir faire leur art près des zones résidentielles.

Là-bas, la microtorréfaction se développe et petits et grands joueurs se partagent la clientèle, ce qui est très inspirant comme modèle d'affaires. La coopération, après tout, c'est ce qui fait avancer une industrie.

