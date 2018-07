À 65 et des poussières, presque 66 (kg), et pourtant ça va mieux qu'il y a quelques jours et encore mieux qu'une époque pas si lointaine où je me désespérais d'avoir franchi la barre des 60 (kg).

C'est tellement étrange ce qui se passe dans nos têtes parfois.

Je ne sais pas pourquoi, mais ça va plutôt bien. Je suis un peu passée en mode «je me fous de tout» et «il n'y a rien de grave».

J'ai de la chance, j'ai pris (encore et encore) du poids, mais je rentre toujours dans mes fringues. Il n'y a qu'un pantalon en lin kaki qui me fait un peu peur, j'ai souvent l'impression que je vais craquer une couture quand je me penche ou m'assois! Mais en dehors de ça, pas besoin de passer (une fois de plus) à la taille supérieure. Du coup, je ne me prends (pour une fois) pas trop la tête avec mes kilos. Ça me fait bizarre d'ailleurs.

Je crois que le sport/l'activité physique y est pour beaucoup. Alors effectivement, le sport ne me permet pas de maintenir actuellement mon poids stable et encore moins d'en perdre... Mais ça gaine un peu l'ensemble et finalement c'est déjà pas mal.

Je ne vais pas jouer les hypocrites et affirmer que je suis rentrée dans une phase de pleine acceptation de moi (ha ha!) et que j'ai enfin appris à m'aimer «telle que je suis» (la bonne blague) et indépendamment de mon apparence physique.

Du tout, je me sens juste assez bien dans ma peau, je trouve que c'est une sensation agréable et je la partage avec vous. Je n'ai pas de recette miracle d'ailleurs pour accéder à cette satisfaction. Elle est là et je suis bien contente de profiter de ce moment de répit avec moi-même.

Répit parce que je sais pertinemment que ça peut très vite basculer à nouveau dans l'autre sens et que c'est un équilibre fragile. Je ne me sens pas à l'abri d'une remarque un tantinet désagréable ou maladroite qui aurait vite fait de déstabiliser et de me faire me sentir à nouveau «grosse, grasse et nulle» (mon trio gagnant quand je me mets à dérailler).

Enfin, pour le moment tout va bien et c'est tellement reposant que j'envisage très sérieusement d'oser retourner à la piscine et/ou aux thermes. Une avancée de géant côté confiance en moi que d'oser à nouveau enfiler un maillot de bain.

Cellulite: ok

Vergetures: mais ça fait tellement longtemps que je n'y pense plus au final

Cicatrices: elles ne m'ont jamais dérangée

Cuisses qui se touchent: ha! ha! elle est vraiment drôle celle-là, c'est possible de faire autrement? (je veux dire, humainement possible?!)

Ventre dodu: y a des abdos, faut juste les chercher un peu plus profond

Varicosités: là franchement, j'en suis encore au stade «beurk» et je m'efforce de limiter les dégâts...

Relative sérénité: BINGO!!!!! Mince alors, je crois que je suis prête à affronter l'été, les tenues légères et même le maillot de bain.

