Le service de diffusion iHeartRadio a lancé une nouvelle chaîne numérique qui saura plaire aux amateurs de rap québécois.

La marque bien connue dans le reste du Canada a dévoilé ce lundi sa chaîne entièrement consacrée au rap d'ici. «Rap Keb», disponible sur le site Internet et l'application d'iHeartRadio, rassemble près de 600 chansons de rappeurs du Québec.

«La scène [du rap québécois] est vraiment grandissante, a expliqué Suzie Veilleux, productrice nationale de contenu à iHeartRadio Canada. Quand je dis scène, ce sont tous les artistes qui sont liés au rap québécois, mais aussi les fans. Le rap queb se fait vraiment une place de choix dans le coeur des fans et dans leur téléphone.»

Bien que la bannière iHeartRadio regroupe des stations de radio telles qu'Énergie et Rouge sur son application, ce nouveau projet sera uniquement numérique pour l'instant.

«Est-ce que le rap québécois doit nécessairement passer par la radio pour avoir du succès? Je pense que jusqu'à maintenant, on a la preuve que non», fait valoir Suzie Veilleux, qui a initié le projet à la fin de l'été dernier.

(1 de 3) Voici #RapKeb, projet où on se colle à la scène rap du Québec pour en faire la promotion! Avec des articles dédiés à l'actualité de cette culture, en plus d'entrevues exclusives (articles et vidéos) avec ses artistes. https://t.co/YzOHIr0OkTpic.twitter.com/KqzbdpURD0 — iHeartRadioCA - fr (@iHeartRadioCAfr) 6 mai 2019

«L'audience du rap québécois n'est peut-être pas celle de nos stations de radio. Pourquoi ne pas prendre ce qui est à notre disposition pour promouvoir cette scène-là, mais autrement, et aller rejoindre ceux qui consomment déjà cette culture?» a-t-elle ajouté.

De la visibilité pour tous

Les artistes plus établis de la scène du rap québécois autant que ceux qui émergent auront leur place sur la nouvelle plateforme, hommes comme femmes.

«Laurence Nerbonne était à Tout le monde en parle dernièrement et disait à quel point c'est difficile de faire sa place en tant que femme dans cette industrie. Sarahmée tenait le même discours aussi. Ce sont toutes des personnes à qui on veut donner l'opportunité d'avoir plus de visibilité», a affirmé Suzie Veilleux.

La liste en continu comprend des titres de tous les genres de rap québécois, que ce soit les tendances actuelles, le «old school» ou des chansons d'artistes dont la carrière ne fait que commencer.

En plus de la liste de lecture en continu, «Rap Keb» aura son volet qui traitera de l'actualité du rap produit au Québec. Articles de nouvelles, entrevues et vidéos seront produits par iHeart Radio, notamment avec l'artiste du mois. Le journaliste bien connu de la scène rap queb, Olivier Boisvert-Magnen, collaborera à ces volets.

Pour ce premier mois d'activités, c'est le jeune rappeur de 22 ans FouKi qui sera mis de l'avant.

«Rap Keb» fera aussi la couverture des spectacles principaux de l'industrie en plus d'être présent dans les festivals comme Metro Metro, Santa Teresa et les Francos de Montréal. Il y aura également un événement spécial organisé par la chaîne numérique au mois d'août, mais Suzie Veilleux ne pouvait en dévoiler plus sur le sujet pour l'instant.

