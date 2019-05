Dr. Mobilo: ode à toutes les formes d’humour

La quatrième édition du Dr. Mobilo Aquafest s'est officiellement mise en branle, samedi soir, avec un gala d'ouverture qui a mélangé cette année humour et musique.

Pas de fla-fla inutile dans ce gala qui a commencé quelques minutes en retard en raison de la longue ligne au bar. Après un mot d'ouverture de Guillaume Wagner, l'un des fondateurs de ce festival indépendant d'humour, les artistes se sont succédé dans cette soirée sans animateur.

En plus des prestations musicales des Soeurs Boulay et de Philippe Brach, le public présent au Théâtre Outremont a eu droit à des numéros diversifiés. Le stand up plus classique de Wagner, de Colin Boudrias et d'Alexandre Forest ont côtoyé les rockers de l'humour Sèxe Illégal et les mondes éclatés des Denis Drolet, Coco Belliveau et de Marie-Lise Chouinard.

C'est Colin Boudrias qui a lancé le bal avec un excellent numéro qui commence par la prémisse que son humour serait «trop montréalais» selon certains. Cet humoriste de la relève qui gagne à être connu nous fait voir pendant son numéro les travers et contradictions «du sauveur blanc», ce qui met la table pour son propre spectacle «Chevalier blanc» qui aura lieu jeudi soir dans le cadre du festival.

Parlant d'être connu, Alexandre Forest a sans contredit un hit entre les mains avec son gag sur le vedettariat. Très précis dans sa livraison, gageons par contre qu'il ne voudra pas se faire reconnaître à Joliette. Il fallait être là pour le comprendre.

Wagner en grande forme

À moins d'une semaine de la première médiatique de son spectacle «Du coeur au ventre», Guillaume Wagner est en grande forme.

Il nous a montré un aperçu de son côté toujours cynique, mais un peu moins sombre qu'auparavant. Néanmoins, il n'a pas fini d'attaquer le narcissisme et l'individualisme de la société et ça lui sied toujours bien.

Les as des sketches et de l'humour plus abstrait, les Denis Drolet, ont clôturé la portion humour de ce gala avec un numéro qui a commencé plutôt lentement, mais qui s'est terminé sous les éclats de rire du public. Il faut dire qu'une virée au centre d'achat avec les Denis, c'est spécial!

Un autre duo adoré du public du Mobilo, Sèxe Illégal, s'était occupé du retour de l'entracte. Les musiciens les plus connus du milieu de l'humour ont finalement décidé de se lancer en humour. Après avoir donné un petit aperçu de leur comédie musicale «Donovan, est-ce toi», Tony Légal et Paul Cèxe ont avoué n'avoir pas eu le temps de préparer de numéro en raison des «millions d'heures» consacrés à leur opéra rock. Ils clament que de toute façon, l'humour c'est facile et on pourrait être tenté de les croire en raison de la facilité qu'ils ont à provoquer des fous rires dans la foule.

De l'humour engagé

Le Dr. Mobilo Aquafest laisse toute la place à la liberté des humoristes et les prises de position ont été saupoudrés ici et là pendant le gala.

Bien qu'elle ne soit pas humoriste, Marie-Christine Lemieux-Couture est venu étaler les problèmes de l'hétéronormativité et surtout de la vision de plusieurs hommes hétéros vis-à-vis la bisexualité. Les punchs ne s'alignent pas au même rythme qu'un numéro d'humour conventionnel, mais le propos avait de quoi de très percutant.

Ce gala a aussi laissé place à deux numéros musicaux aux univers différents. Les Soeurs Boulay, dont le style ne colle pas à priori avec un gala d'humour, ont complètement captivé le public avec quelques chansons de leur album à paraître à l'automne. Philippe Brach a ensuite fermé les livres avec son guitariste qui roulait des joints (ou c'était peut-être des cigarettes) avant de gratter sa guitare.

Tous les humoristes qui ont monté sur scène se produiront en solo (ou en duo) lors du festival.

Le Dr. Mobilo Aquafest se déroule jusqu'à samedi prochain.