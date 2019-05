Comment la voix de Chewbacca, joué par Peter Mayhew, est née

Peter Mayhew, l'interprète de Chewbacca dans Star Wars, est décédé à 74 ans le 30 avril à son domicile au Texas. L'acteur a joué l'acolyte de Han Solo depuis les débuts de la saga en 1977.

Ce que de nombreux fans retiennent de Chewbacca est son emblématique voix, comme le montre la vidéo en tête d'article. Cette dernière est un mélange de plusieurs sons d'animaux, comme l'avait expliqué dans une interview l'ingénieur du son de la saga, Ben Burtt.

"J'ai récupéré plusieurs sons d'ours, de morses, de lions, de blaireaux et d'animaux malades ou domestiques, toutes sortes de choses" a-t-il expliqué. "Il y avait des grognements, des gémissements, des "oh" et des "ah".

Une fois mélangés, ces sons ont été réunis en une seule bande et adaptés en fonction des émotions que le Wookie souhaitait communiquer à l'écran.

Une autre particularité de Chewbacca est sa très grande taille, attribuée à Peter Mayhew qui mesurait lui-même 2 mètres 18.

"C'était le plus gentil des géants" lui a rendu hommage Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker, sur Twitter. "Un grand homme avec un cœur encore plus grand qui ne manquait jamais de me faire sourire, et un ami loyal que j'aimais profondément."

