Pas plus chic et festif que le Bal Sucré du Musée McCord

N'a pas que le sucre qui s'est invité à la dixième édition du très couru Bal sucré du Musée McCord. Le raffinement et le plaisir aussi.

La fameuse soirée-bénéfice qui avait lieu ce vendredi 3 mai à l'Arsenal à Montréal était l'occasion pour plusieurs jeunes professionnels de faire la fête tout en soutenant le programme d'accessibilité des écoliers du Musée McCord.

Depuis le premier Bal Sucré, 1,5 million de dollars ont été amassés pour les visites scolaires. Plus de 10 000 élèves du primaire et du secondaire ont pu visiter le musée et ainsi en apprendre davantage sur l'histoire du Québec.

Cette année, quelque 1000 personnes étaient de la fête inspirée du digital et de la vie cosmopolite. Les looks étaient donc ultra chics, marqués par des touches métalliques, parfois futuristes.

Non seulement les convives ont eu droit à un véritable festin assuré par les restaurants Ferreira, Soubois, Flyjin, Bord'Elle, Fiorellino, Monsieur, Richmond, Leméac et Barroco, mais ils ont pu vivre une expérience unique. Grâce à des effets de sons et lumière, ils ont été invités à passer, en accéléré, à travers une journée complète à Montréal, du lever au coucher du soleil, de l'aurore à la pleine lune sous un ciel étoilé.

Voyez toutes les photos de la soirée animée :