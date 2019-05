BIEN-ÊTRE

Voici le vin de «Game of Thrones»

Un passionné de la série culte "Game of Thrones", a recréé au sein de la propriété familiale près de Saint-Emilion, un "Dornish Wine" (Le vin de Dorne) et "The Imp's Delight" (Le délice du lutin).C'est grâce aux descriptions disséminées dans les milliers de pages des romans de George R.R.Martin, qui ont inspiré la série à succès, que le jeune vigneron a réussi à produire ce breuvage "puissant, fruité, soyeux et facile à boire".