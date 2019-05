Pas une, mais trois terrasses Aire commune dès cette année!

Non seulement la populaire terrasse festive Aire commune rouvrira pour une troisième année dans le Mile-End, mais elle fait des petits dans le Vieux-Port de Montréal et au District Central.

Les deux nouveaux espaces éphémères ne reprendront pas le nom «Aire Commune», mais auront la même vocation : un heureux mélange de réseautage, formations et célébrations au coucher du soleil sur une terrasse urbaine à ciel ouvert.

Aux abords du silo no 5, à l'angle des rues McGill et de la Commune, juste à côté du Marché des Éclusiers et du spa Bota Bota ouvrira le 30 mai «Nouvelle vague». On y retrouvera sensiblement les mêmes commodités qu'au projet-mère, mais l'objectif principal est «d'alimenter le partage de connaissances et les échanges du savoir-faire entre les membres de la communauté professionnelle», nous fait-on savoir. De nombreux bureaux, dont le Centre de commerce mondial, y étant installés, l'endroit promet d'être bien achalandé pour le 5 à 7.

Nouvelle Vague Nouvelle Vague

Le quartier industriel District Central, mieux connu comme le secteur Chabanel, au nord de l'autoroute métropolitaine, accueillera son îlot de fraîcheur ultra végétalisé «Green Haüs» qui tranchera avec les manufactures urbaines du coin. Les professionnels du design et de la technologie qui pullulent dans le quartier seront invités à s'y réfugier dès le 13 juin.

Green Haüs

Green Haüs Green Haüs

Avant tout ça aura lieu la réouverture de la déjà bien-aimée Aire Commune. Le 16 mai prochain, un lancement qu'on promet très festif aura lieu en compagnie des artistes québécois The Holy, les RapMommies et Planet Giza. Déjà 2700 personnes ont confirmé leur présence sur l'événement Facebook et 12 000 autres se sont dites intéressées. Un site repensé (avec intégration du compostage) sera inauguré. Côté programmation, attendez-vous aux classiques de l'an dernier, comme par exemple Beers &Bikes, Sup & Surf, en plus d'un volet entrepreneurial «grandement étoffé».

L'organisme derrière Aire commune, Îlot 84, fait savoir au HuffPost que plusieurs arrondissements l'avaient contacté au cours des dernières années pour avoir leur «Aire Commune». Il assure que cette croissance fait partie d'un «plan d'expansion normal» et qu'il ne s'agit pas d'une initiative pour désengorger le site initial dans le Mile-End qui a accueilli plus de 80 000 visiteurs en 2018.

Aire Commune

Aire commune/Vivien Gaumand

Où ? Angle des rues Bernard et De Gaspé, situé tout juste à côté du 5605 De Gaspé

Quand ? 16 mai au 27 septembre

Heures d'ouverture :

Lundi au mercredi : 9h à 20

Jeudi - vendredi : 9h à 21h

(fermeture à 15h les vendredi pendant les 7 semaines d'opération du Marché des possibles, du 14 au 26 juillet)

Nouvelle vague

Où ? Angle des rues McGill et de la Commune, situé juste en face du silo no 5

Quand ? 30 mai au 3 octobre

Heures d'ouverture :

Lundi - mardi : 9h à 21h

Mercredi : 9h à 22h

Jeudi au samedi : 9h à 23h

Dimanche : 9h à 19h

Green haüs

Où ? à l'angle des rues Louvain et de l'Esplanade

Quand ? 13 juin au 19 septembre

Heures d'ouverture :

Lundi - Mardi : 9h à 21h

Mercredi : 9h à 22h

Jeudi - Vendredi : 9h à 23h

Samedi - Dimanche : fermé, sauf pour événements spéciaux.

