Bombardier consolide ses actifs aéronautiques et vendra deux usines

MONTRÉAL — Le dégraissage se poursuit chez Bombardier, qui met en vente ses usines de fabrication de composantes situées Belfast, en Irlande du Nord, ainsi qu'au Maroc en plus de regrouper ses activités aéronautiques en une entité.

À terme, c'est quelque 3900 employés qui devraient passer dans le giron d'un éventuel acheteur. Cela signifie aussi que Bombardier cessera de construire les ailes de l'A220, l'ancienne C Series désormais contrôlée par Airbus.

En publiant ses résultats du premier trimestre, jeudi l'entreprise a ainsi annoncé la création de Bombardier Aviation, qui regroupera les activités des jets d'affaires ainsi que des appareils régionaux CRJ. Cette division relèvera de David Coleal, qui dirigeait jusqu'ici la division des avions commerciaux.

"Il s'agit de la bonne prochaine étape de notre transformation, a indiqué le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, dans un communiqué. La consolidation des activités aéronautiques simplifiera notre structure."

Selon Walter Spracklin, de RBC Marchés des capitaux, les ventes d'usine et la consolidation des activités aéronautiques suggère qu'il devrait y avoir d'autres réductions de coûts au sein de la multinationale.

Après avoir abaissé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'exercice 2019 la semaine dernière, le constructeur d'avions et de trains a affiché de trains a affiché, au premier trimestre, une performance conforme à ce qui avait été signalé la semaine dernière.

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars, le bénéfice net a été 239 millions $ US, ou huit cents US par action, par rapport à un profit net de 44 millions $ US, ou un cent US par action, au premier trimestre l'an dernier.

Cette hausse s'explique principalement à un gain non récurrent de 516 millions $ attribuable à la vente d'activités de formation - ce qui avait été annoncé dans le cadre d'une autre restructuration en novembre dernier.

Pour leur part, les revenus se sont contractés de 13 pour cent, à 3,52 milliards US.

Abstraction faite des éléments non récurrents, Bombardier a affiché une perte ajustée de 122 millions $ US, ou sept cents US par action, alors qu'au premier trimestre l'an dernier, le bénéfice ajusté avait été de 35 millions $ US, ou un cent US par action.

Les analystes sondés par Thomson Reuters tablaient sur une perte ajustée d'un cent US par action sur un chiffre d'affaires de 3,62 milliards $ US.

Bombardier rencontrera également ses actionnaires dans le cadre de son assemblée annuelle, jeudi avant-midi, à Montréal.

