Les jeux gratuits en mai sur PlayStation Plus et Xbox Gold

Tous les mois, les abonnés aux services PlayStation Plus et Xbox Gold se voient proposer une liste de jeux vidéo à télécharger gratuitement sur leur console.

Pour le mois de mai, les propriétaires de PlayStation 4 pourront mettre la main sur le jeu de simulation culinaire Overcooked et le jeu d'aventures What Remains of Edith Finch.

De leur côté, les personnes ayant une Xbox One dans leur salon pourront, entre autres, se procurer Marooners et The Golf Club 2019: PGA Tour, et ce, sans débourser un sou.

Découvrez un aperçu des jeux offerts pour mai 2019 ci-dessous :

Jeux gratuits avec PlayStation Plus

- Overcooked (PS4) - Dès le 7 mai

- What Remains of Edith Finch (PS4) - Dès le 7 mai

Jeux gratuits avec Xbox Gold

- Marooners (Xbox One) - Du 1er au 31 mai

- The Golf Club 2019: PGA Tour (Xbox One) - Du 16 mai au 15 juin

- Earth Defense Force: Insect Armageddon (Xbox One, Xbox 360) - Du 1er au 15 mai

- Comic Jumper: The Adventures of Captain Smiley (Xbox One, Xbox 360) - Du 16 au 31 mai

