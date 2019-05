Une fillette succombe à ses blessures à Granby:



Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant dit avoir contacté la Commission des droits personnes et des droits de la jeunesse, et n'exclut pas «une enquête plus élargie»https://t.co/TJI547OaNDpic.twitter.com/8tQNSLMntr