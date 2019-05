Catherine Brunet s'implique dans le combat de son beau-père contre le cancer

Catherine Brunet a invité ses abonnés à s'impliquer dans une noble cause, ce mercredi 1er mai, en soutenant le Défi Cyclo-myélome, qui aura lieu le 25 mai prochain.

La comédienne a expliqué que son beau-père, Pierre Tremblay, avait reçu un diagnostic de myélome multiple en août dernier, un cancer mortel et incurable de la moelle osseuse.

La principale intéressée a toutefois accompagné cette triste nouvelle d'un message d'espoir, spécifiant que «les dernières avancées de la médecine permettent aux personnes atteintes de vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions».

Son beau-père et ses amis prendront part au Défi Cyclo-myélome afin de remettre 4000 $ à la Chaire Myélome Canada et la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

«Aidez-moi et par le fait même, aidez un tas de gens malade à espérer une longue et belle vie. Il n'y a pas de petits montants! Que ce soit 5$, 10$ ou plus, chaque dollar amassé est un pas de plus vers la guérison.»

À voir également :