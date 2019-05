Alice Morel-Michaud se confie sur son trouble d'anxiété

Alice Morel-Michaud a pris la parole sur Instagram, ce mardi 30 avril, pour discuter d'un sujet parfois délicat, et tenter de faire comprendre à ses abonnés l'état émotionnel avec lequel elle devait composer sur une base régulière.

«Aujourd'hui, j'ai le goût d'être honnête avec vous et de vous montrer comment je me sens la plupart du temps: découragée», a expliqué la principale intéressée en légende d'une photo qui parle d'elle-même.

«Ma réalité, c'est que je dois composer avec un trouble d'anxiété qui m'accompagne tous les jours, que je le veuille ou non. Évidemment, certaines journées sont plus faciles et j'arrive peu à peu à voir des rayons de soleil à travers les nuages.»

La jeune comédienne poursuit en disant être consciente que ce genre de messages est à l'opposée des apparences que tendent à véhiculer les réseaux sociaux, «parce que ça peut faire peur d'en parler, et que ça ne fitte pas toujours dans un feed instagram».

Alice Morel-Michaud encourage d'ailleurs ses abonnés à faire de même et à parler davantage de leurs émotions, expliquant que sa démarche s'inscrit dans le cadre du Défi émotions.

Lancée par l'entremise de la série Jenny, cette initiative a pour but de briser les tabous et d'encourager les gens à parler plus ouvertement de ce qu'ils ressentent, question d'encourager l'empathie et de rendre les réseaux sociaux un peu moins artificiels.

D'ailleurs, chaque fois que le mot-clic #defiemotions sera utilisé dans une publication, un dollar sera remis à Tel-jeunes.

