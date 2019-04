Barack et Michelle Obama prennent d'assaut Netflix

NEW YORK — Barack et Michelle Obama ont dévoilé mardi une liste de projets qu'ils préparent pour Netflix, un an après que les ex-président et première dame eurent signé un accord avec la plateforme numérique.

Higher Ground Productions, la société de production des Obama, a annoncé mardi un total de sept films et séries qui, selon l'ancien président, nous divertiront, mais aussi nous «éduqueront, connecteront et inspireront tous».

Higher Ground produira un long métrage sur Frederick Douglass, d'après la biographie de David W. Blight, lauréat d'un prix Pulitzer. Une série de documentaires adaptera également le livre à succès «Fifth Risk: Undoing Democracy» de Michael Lewis, qui traite de fonctionnaires travaillant sous les personnes nommées par l'administration de Donald Trump.

La première production sera le documentaire «American Factory» de Steven Bognar et Julia Reichert, présenté au Festival du film de Sundance. Le film traite d'une usine appartenant à des Chinois et située dans l'Ohio post-industriel. Netflix et Higher Ground ont également acquis «Crip Camp» de Jim LeBrecht et Nicole Newnham, un documentaire sur un camp d'été pour adolescents handicapés fondé dans le nord de l'État de New York au début des années 1970.

Les Obama préparent aussi un drame qui se déroulera à New York après la Seconde Guerre mondiale, intitulé «Bloom», ainsi qu'une adaptation de la chronique nécrologique «Overlooked» du «New York Times», sur des décès n'ayant pas été rapportés par le journal.

Une émission d'une demi-heure intitulée «Listen to your Vegetables & Eat Your Parents» donnera aux enfants d'âge préscolaire des conseils sur la nourriture.

Les projets seront mis en ligne au cours des prochaines années.