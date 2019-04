Instagram va cacher le nombre de mentions «j'aime» sur les publications de ses utilisateurs, a annoncé le réseau social axé sur la photo mardi à la conférence des développeurs de Facebook F8.

Les tests débuteront cette semaine au Canada, rapporte CNN. Fini donc, l'affichage des likessur les publications individuelles se trouvant dans le fil d'actualité, sur les profils et dans les liens permanents.

Le test faisait l'objet de rumeurs depuis qu'une développeuse indépendante avait partagé sur Twitter une photo révélant le nouveau Instagram le 18 avril dernier. Voici de quoi cela aura l'air.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN