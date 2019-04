B'nai Brith déplore une hausse des gestes antisémites en ligne

OTTAWA — B'nai Brith Canada soutient que les propos haineux en ligne ont attisé une flambée d'incidents antisémites au Canada, où un nombre record de Juifs se sont dits harcelés et agressés l'année dernière.

Le groupe de défense des droits des Juifs a indiqué lundi qu'il avait recensé en 2018 plus de 2000 signalements d'incidents à caractère haineux envers cette communauté et ses membres, une hausse de 16 pour cent par rapport à l'année précédente.

Il s'agit de la troisième hausse annuelle consécutive de signalements — et du nombre le plus élevé en plus de 30 ans de recensements par B'nai Brith Canada, indique l'organisme.

Quatre-vingts pour cent des incidents signalés se sont produits sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter, ou par le biais de courriels et de messages texte.

B'nai Brith souhaiterait que tous les grands corps policiers canadiens se dotent d'unités spécialisées dans les crimes motivés par la haine, et que le gouvernement fédéral adopte une stratégie nationale visant à lutter contre la «haine en ligne».

Le président-directeur général de B'nai Brith Canada, Michael Mostyn, a soutenu lundi en conférence de presse à Ottawa que cette recrudescence se produit alors que les propos antisémites sont en hausse dans le monde, notamment en Europe et aux États-Unis.

M. Mostyn soutient que les communautés juives au Canada sont de plus en plus inquiètes après l'attentat qui a fait 11 morts dans une synagogue de Pittsburgh l'automne dernier, et la nouvelle fusillade meurtrière dans une synagogue du sud de la Californie samedi, au dernier jour de la Pâque juive. Une femme a été tuée et trois autres personnes ont été blessées dans cet attentat survenu près de San Diego.