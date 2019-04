Une blague de «Newfies» dans les «Simpson» fait réagir à Terre-Neuve

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — L'épisode à thématique canadienne des «Simpson» a suscité de la grogne dans la province la plus à l'est du pays en raison d'une blague décrivant ses habitants comme des «stupides Newfies» tueurs de phoques.

L'épisode, coécrit par le Canadien Tim Long, comprend un segment dans lequel une version canadienne du personnage de Ralph Wiggum crie "Je suis un Newfie" avant de frapper la tête d'un phoque en peluche.

Le terme «Newfie» est considéré par beaucoup comme une insulte, ses origines suggérant que les Terre-Neuviens sont inintelligents et paresseux.

L'extrait de l'épisode a été largement diffusé sur les médias sociaux, et plusieurs Terre-Neuviens et Labradoriens ont partagé leur opinion sur cette blague. Certains n'en ont pas fait de cas, mais d'autres l'ont critiquée pour ses stéréotypes obsolètes et faciles.

L'humoriste terre-neuvien Mark Critch, de l'émission satirique «This Hour Has 22 Minutes» diffusée à CBC, a commenté la blague sur Twitter en disant qu'il s'agissait de «la blague de Newfies la plus ordinaire et la moins intéressante (qu'il ait) entendue».

En 2013, Sam Simon, co-créateur des «Simpson», s'était rendu dans la province en compagnie de l'actrice Pamela Anderson pour offrir un incitatif d'un million de dollars afin de racheter des permis de chasse au phoque.