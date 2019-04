L'interprète d'«Un nouveau monde» dans «Aladdin» victime d'une crise cardiaque

Le chanteur de r&b Peabo Bryson, connu pour des succès tels que "Beauty & the Beast" avec Céline Dion et "A Whole New World", est hospitalisé après avoir subi une "crise cardiaque légère", selon son représentant.

Un communiqué publié lundi indique que le chanteur primé aux Grammy a eu un malaise samedi matin et qu'il est maintenant dans un état stable. Le représentant a déclaré que les médecins et la famille étaient "optimistes de le voir se rétablir rapidement" et invitent les gens à prier pour lui.

Le ténor de 68 ans a connu de nombreux succès, notamment "If You're Ever in My Arms Again" et "Tonight I Celebrate My Love" avec Roberta Flack.