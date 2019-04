Un scénariste de «Game Of Thrones» répond à quelques questions sur Bran

Il y a tellement de mystères concernant Bran à l'heure actuelle que même le corbeau à trois yeux aurait probablement du mal à les expliquer. Heureusement, un scénariste de "Game of Thrones", Bryan Cogman , a accepté de prendre le téléphone et d'éclaircir ces questions et plus encore. Cogman a écrit l'épisode le plus récent, "Un chevalier des sept royaumes", ainsi que plusieurs autres au cours de la série de HBO.

Il a noté qu'il ne semblait pas faire trop froid à Winterfell pour le moment et qu'il était "tout à fait possible de rester dehors toute la nuit", mais a ajouté: "pas sans se couvrir la tête avec la fourrure".

HBO Bran looking super excited about these answers.

Dans la première de la saison 8, Bran est apparemment assis dehors toute la nuit et attend Jaime. Winterfell est-il accessible en fauteuil roulant ou est-il resté coincé?

Vous savez, il a des moyens magiques. Oui, bien sûr, c'est probablement un voyage difficile, mais il a beaucoup de domestiques, et ils le garent là où il doit aller et je suppose que les gens viennent le voir.

Pourquoi Bran ne se coupe-t-il pas simplement le bras s'il porte la marque du roi des nuits?

Je veux dire, je ne voudrais pas me couper le bras. Je ne pense pas que cette solution est disponible. Je pense qu'il préférerait garder son bras.

Tyrion demande à Bran de lui raconter son histoire. Quelle est la signification là-bas?

Ce qui est amusant avec cette émission, c'est qu'ils ont tous ces liens les uns avec les autres et que Tyrion a un lien avec Bran. Il a trouvé les circonstances de sa chute intrigantes et il avait conçu une selle pour lui. Le premier épisode que j'ai écrit est celui où il lui présente sa selle. Je pense qu'il est intrigué par les Stark et fasciné par leur histoire, voire fasciné par les histoires en général. Il étudie l'histoire et je pense que le fait qu'il souhaite parler à Bran, c'est qu'il essaie de comprendre - comprendre l'ampleur de tout ce qui est arrivé à toutes ces personnes. De toute évidence, Bran a eu une expérience très unique. Je pense que c'est juste à propos de lui qui veut en savoir plus. Un esprit a besoin d'une pierre à aiguiser. Je pense que c'est ce qui compte.

Alors, pouvons-nous enfin confirmer que Pod a chanté devant ces dames du bordel de la saison 3? C'est pourquoi il n'a pas eu à les payer?

Wow, j'aimerais pouvoir dire que j'ai pensé à cela. C'est bon. Non, un gentleman ne révèle jamais ses secrets. Pod ne nous a jamais raconté ce qui s'était passé dans ce bordel. Tout ce que nous pouvons faire, c'est imaginer.

L'épisode 2 de la saison finale a déjà été qualifié de «plus grand de la série» par certains critiques. Qu'est-ce que ça fait de l'avoir finalement sorti?

J'ai en quelque sorte arraché mon cœur de ma poitrine et l'ai mis sur la page de cet épisode. Ce fut une merveilleuse opportunité [les scénaristes David Benioff et Dan Weiss] m'ont donné. ... L'épisode était une chance réelle de dire au revoir [aux personnages] et dire adieu de cette incroyable aventure à laquelle j'ai participé. Donc, de voir les gens réagir est très gratifiant, car c'était sans doute le plus grand travail d'amour des 11 scripts que j'ai écrits.

Avant de partir, pouvez-vous assurer à tout le monde que les cryptes de Winterfell sont définitivement sûres (comme nous l'avons entendu à plusieurs reprises dans l'épisode 2)?

Sans commentaires.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.