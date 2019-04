«Avengers: Endgame» pulvérise tous les records au box-office

Il fallait s'y attendre : Avengers: Endgame a pulvérisé de nombreux records au cours de son premier week-end en salles, cumulant des recettes historiques de près de 1,209 milliard de dollars dans le monde en seulement cinq jours.

En Amérique du Nord seulement, la méga production des studios Marvel, finale pour le moins épique, et surtout très émouvante, d'une aventure cinématographique qui se sera étalée sur 11 ans et 22 films, a amassé des recettes estimées à 350 millions de dollars.

Endgame a ainsi éclipsé l'ancienne marque de 257,6 millions de dollars établie l'an dernier par Avengers: Infinity War pour le meilleur premier week-end en salles. Ce qui n'est pas rien pour un film de plus de trois heures!

«Bien que Endgame soit loin d'être la fin pour l'univers cinématographique Marvel, ces 22 premiers films constituent une réalisation époustouflante, et le succès phénoménal de ce week-end en témoigne à cet univers imaginaire, aux acteurs impliqués et à leur passion collective qui n'a d'égal que l'enthousiasme irrépressible des fans du monde entier», a notamment déclaré Alan Horn, président du Walt Disney Studios, par voie de communiqué.

Quelques records d'Avengers: Endgame - Meilleur premier week-end (Amérique du Nord) - 350 millions $

- Meilleur premier week-end (International) - 859 millions $

- Meilleur premier week-end (Mondial) - 1,209 millard $

- Meilleures recettes pour une avant-première - 60 millions $

- Meilleure journée en salles (vendredi) - 156,7 millions $

- Meilleure journée en salles (samedi) - 109 millions $

- Meilleure première journée en Chine - 107,8 millions $

- Meilleur week-end d'ouverture en Chine - 330,5 millions $

- Film ayant atteint le milliard de dollars le plus rapidement - 5 jours

Depuis 2008, les 22 films issus des studios Marvel ont cumulé collectivement des recettes de 19,9 milliards de dollars à travers le monde.

Quatre des dix films les plus rentables de tous les temps sont d'ailleurs issus du MCU, soit Avengers: Infinity War, The Avengers, Avengers: The Age of Ultron et Black Panther.

Avengers: Endgame ne devrait évidemment avoir aucune difficulté à se hisser au sommet de ce prestigieux palmarès au cours des semaines à venir.

Bref, ce n'est définitivement pas le bon moment pour rappeler aux dirigeants de Sony cette fameuse fois où ils auraient refusé d'acquérir l'ensemble des droits cinématographiques de Marvel pour la modique somme de 25 millions de dollars, eux qui, à l'époque, n'avaient de l'intérêt que pour un certain Spider-Man...

