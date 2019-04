Ces baskets Thanos sortent pile pour le très attendu «Avengers: Endgame»

Le film le plus attendu de l'année Avengers: Endgame prend l'affiche et c'est déjà un record historique d'entrées annoncé. Pas étonnant que la fameuse marque Adidas surfe sur cette incroyable vague en dévoilant ce modèle qui devrait être un succès: les baskets Thanos, du fameux titan.

Ces chaussures sont le fruit d'une collaboration entre Adidas et l'artiste Jen Bartel.

Adidas x Jen Bartel: THANOS 😈🔥 Dropping this Friday 4/26 at 10am EST on https://t.co/EifShUG9h8 ✨ Limited quantities will also be available at Flagship Foot Locker locations in NYC and LA (Times Square, Herald Square, Hollywood & Highland.) Sizes 6-13, Perfectly Balanced. 😎💜 pic.twitter.com/M0f6D4NSzj — Jen Bartel (@heyjenbartel) 25 avril 2019

Tous les codes y sont: les couleurs or et mauve pour commencer - et bien sûr les 6 pierres d'Infinité, les fameux artéfacts cosmiques de fiction. Les chaussures sont disponibles sur le site de Foot Locker en quantité limitée dans les tailles allant du 6 au 13.

Les fameuses Thanos créent l'émoi chez les fans de Marvel qui attendait ce film qui vient conclure 11 ans de suspens.

Et cette association entre Jen Bartel et Adidas n'est pas une première, pour la sortie de Captain Marvel, on avait pu se réjouir du dévoilement d'un modèle aux couleurs de la première super héroïne de Marvel.

Adidas x Jen Bartel AM4CAP Captain Marvel restock at 10am EST tomorrow 4/26 on https://t.co/gxmd9H8XbX and in Flagship locations (Times Sq, Herald Sq, Hollywood & Highland) 🤩🔥 Larger sizes will be available this time! Thank you all so much for your patience and support 🙏🏼💖 pic.twitter.com/Sx76ONiMAH — Jen Bartel (@heyjenbartel) 25 avril 2019

À VOIR AUSSI