Un stimulant cours de spinning chez SPINCO

SPINCO/Facebook

Maman veut retrouver la forme? Proposez-lui de vous suivre au tout nouveau studio de spinning SPINCO à Montréal. Le dépassement de soi et la valorisation est au coeur des valeurs de l'entreprise qui en est à sa 12e adresse au Canada. Sans gêne, on embarque sur le vélo et on se laisse énergiser par les entraîneurs motivants.

1 classe : 20$

5 classes : 90$

10 classes : 170$

Trouvez la liste des prix ici.