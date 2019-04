Après «Le chalet», la vie (très occupée) de Catherine Brunet

Le jour où était diffusé le dernier épisode de la désormais mythique série pour adolescents Le chalet - la semaine dernière - Catherine Brunet se trouvait sur le plateau de la série 5e rang. Déjà bien occupée avec ce tournage, la tout récente sélection du film Matthias et Maxime de son ami Xavier Dolan au Festival de Cannes et son arrivée prochaine sur les planches dans la pièce Les Voisins, la comédienne a pris quelques minutes pour discuter de sa nouvelle vie après Le chalet.

Cinq ans de Chalet

«Aujourd'hui, c'est le jour de la diffusion du dernier épisode du chalet et honnêtement, je ne pensais pas que cela allait me chambouler comme cela, a-t-elle expliqué. On a quand même vécu la dernière journée de tournage, puis on a écouté le dernier épisode en gang, une trentaine d'entre nous regroupés chez notre productrice. On l'a écouté, on a pleuré, on a regardé un making of; ce fut un moment très émotif. Mais on dirait que c'est encore un petit deuil à faire.»

Il faut dire que cinq années ont passé entre le début et la conclusion de cette belle aventure télévisuelle. Cinq années comme un passage au secondaire qui a fait grandir chacun des jeunes comédiens.

«De ces cinq années, je retiens beaucoup de choses. Entre autres que j'aime mon métier et que je suis chanceuse d'avoir pu travailler avec des gens aussi passionnés. Cela me confirme que peu importe ce que je ferai dans la vie, j'ai envie de travailler avec des gens qui sont portés par les mêmes passions que moi. Des gens qui ont envie de raconter des histoires, qui ont envie de toucher le cœur du public. Je pense que c'est ce qu'on a fait avec Le chalet.»

«Je me suis aussi rendu compte à quel point la télé jeunesse touche les gens et est importante au Québec, a-t-elle ajouté. Il y a des jeunes – et même des adultes – à qui ça fait tellement de bien. Je l'ai vu et les gens nous en ont beaucoup parlé.»

L'actrice a aussi expliqué que l'aventure Le chalet a assurément tout changé de sa vie.

«On a commencé les tournages au début de la vingtaine, Le chalet représente cinq ans de ma vie. Cela a changé beaucoup de choses et m'a surtout fait sentir aimée et bien entourée. J'y ai appris énormément de mon métier, j'ai eu la chance de jouer des trucs supers avec des amis artistiquement motivés, de rencontrer mon chum ainsi que des amis que je vais avoir à vie.»

«Le chalet a aussi changé beaucoup de choses dans la télé jeunesse au Québec. On le dit souvent : Le chalet a été le premier show qui ressemblait un peu à ce qu'on regardait quand on était jeune comme Dawson's Creek, Friends ou One Tree Hill. Au Québec, on n'avait pas vraiment eu de série comme celles-là, on avait plutôt du «jeunesse vraiment jeunesse». On a touché davantage les ados, les jeunes aussi évidemment, et même les jeunes adultes. Je pense que les diffuseurs ont réalisé que oui, les jeunes écoutent la télé. Ils la regardent quand il y a quelque chose pour eux. On le voit, ils sont investis, ils partagent, ils suivent l'histoire. Je pense que quand c'est fait avec cœur et par des gens qui ont envie de raconter des histoires pour les jeunes - des histoires qui les touchent sans être moralisatrices -, les jeunes vont suivre.»

Monarque

L'univers des Voisins et la fierté pour son ami Xavier Dolan

Outre son retour sur le plateau de la série 5e rang, Catherine Brunet s'apprête à relever un défi aussi nouveau que de taille : monter sur les planches pour interpréter le rôle de Suzie (la fille des personnages interprétés par Guy Jodoin et de Marie-Chantal Perron) dans la légendaire pièce de théâtre Les Voisins. La pièce, écrite par Claude Meunier et Louis Saïa, fête d'ailleurs son 40e anniversaire cette année.

«On a commencé les répétitions, ça va super bien, a assuré celle qui avoue que ce sera là sa première «vraie» expérience au théâtre. On est tellement une belle gang. La pièce est mythique, c'est un honneur d'en faire partie et je crois que ça va être bien bon.»

«Ça ne me stresse pas, car je sens qu'on est vraiment bien entourés. Monarque, les producteurs, sont parfaits et André Robitaille (le metteur en scène) est rassurant, gentil et encourageant. Je pense que j'ai ma place là et je suis très heureuse.»

Un bonheur qui s'ajoute à celui de voir son grand ami, le réalisateur Xavier Dolan, être de nouveau en lice pour la Palme d'or au prochain Festival de Cannes pour un projet auquel elle a aussi pris part.

«Mathias et Maxime qui sera présenté à Cannes en mai, c'est une autre belle aventure. C'est très excitant! C'était le fun de faire cela avec Xavier et ça l'est tout autant de le vivre avec lui. Je suis tellement fière pour son film, mais aussi pour son parcours. C'est un bel humain, une belle personne avec un beau cheminement. Il me rend très fière.»

