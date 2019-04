Trump promet de se tourner vers la Cour suprême si on tente de le destituer

Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu'il s'adresserait directement à la Cour suprême des États-Unis «si les (démocrates) partisans» tentaient de le destituer.

Mais la stratégie de M. Trump pourrait se heurter à un obstacle: la haute cour elle-même, qui a déclaré en 1993 que les fondateurs de la Constitution américaine ne souhaitaient pas que les tribunaux aient le pouvoir de contrôler les procédures de destitution. La Cour suprême a statué que le Congrès était seul responsable de la destitution et de la destitution.

«Je n'ai rien fait de mal», a écrit Donald Trump, en lettres majuscules, sur Twitter. Il a ajouté que non seulement il n'y avait pas de «hauts crimes et délits», l'une des bases de la destitution énoncées dans la Constitution, «il n'y a eu aucun crime commis par moi».

Il a allégué que les démocrates avaient, eux, commis des crimes et déclaré qu'ils considéraient le Congrès comme «le dernier espoir!» parce que «nous avons attendu pour Mueller et gagné». Le président faisait ainsi référence au rapport de l'avocat spécial Robert Mueller sur l'ingérence de la Russie dans l'élection de 2016.

The Mueller Report, despite being written by Angry Democrats and Trump Haters, and with unlimited money behind it ($35,000,000), didn't lay a glove on me. I DID NOTHING WRONG. If the partisan Dems ever tried to Impeach, I would first head to the U.S. Supreme Court. Not only......

.....are there no "High Crimes and Misdemeanors," there are no Crimes by me at all. All of the Crimes were committed by Crooked Hillary, the Dems, the DNC and Dirty Cops - and we caught them in the act! We waited for Mueller and WON, so now the Dems look to Congress as last hope!