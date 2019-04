Les 10 plus belles tenues du tapis rouge du gala Time 100

Mardi 23 avril au soir se déroulait le du gala Time 100 qui honore les pionniers, leaders, artistes et icônes les plus influents de l'année. Venues fouler ce tapis rouge prestigieux parmi les plus grandes stars de la planète.

On a vu Emilia Clarke, Julianne Moore ou encore Sandra Oh pour ne citer qu'elles, toutes vêtues de leurs plus beaux atours.

La soirée n'aurait pas été complète sans la présence de Taylor Swift - qui se fait discrète ces derniers temps - alors que le compte à rebours de son site est lancé. Elle s'est même dite honorée de de figurer parmi les 100 lauréats présents à la soirée.

Découvrez notre top 10 des plus belles tenues de la soirée.

Taylor Hill via Getty Images Emilia Clarke

Taylor Hill via Getty Images Sandra Oh

Dimitrios Kambouris via Getty Images Julianne Moore et Clare Waight Keller

Taylor Hill via Getty Images Taylor Swift

Taylor Hill via Getty Images Indya Moore

Taylor Hill via Getty Images Alex Morgan

Taylor Hill via Getty Images Pierpaolo Piccioli et Naomi Campbell

Taylor Hill via Getty Images Martha Hunt

Taylor Hill via Getty Images Glenn Close

Taylor Hill via Getty Images Petra Nemcova

À VOIR AUSSI