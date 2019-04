Denis Gagnon a partagé sur sa page Facebook une photo d'Evangeline Lilly vêtue de l'un ses ensembles pour la première Avengers: Endgame à Los Angeles - sortie officielle vendredi 26 avril.

La comédienne canadienne affiche un ensemble veste pantalon d'un rouge flamboyant signé Denis Gagnon pour fouler le tapis rouge du film le plus attendu de l'année!

Ce n'est pas rien, mais bien une vitrine formidable pour notre célèbre créateur québécois. Voici l'ensemble ci-dessous, une veste pantalon taille haute et fluide qui enveloppe magnifiquement la silhouette de la star. Elle a associé à cet ensemble pantalon un petit top noir qui tranche parfaitement avec le rouge.

Evangeline Lilly incarne The Wasp dans les films de Marvel.

«Evangeline Lilly est venue acheter la tenue dans ma boutique ici à Montréal! Elle m'a dit qu'elle allait porter l'ensemble sur le tapis rouge d'Avengers. Je n'ai pas réalisé sur le coup qui elle était et pour quelle occasion cela serait. Mais c'est formidable!» - nous a confié Denis Gagnon.

Une telle exposition est magnifique pour les designers de mode, ce n'est pas pour rien que les marques du monde entier se disputent tapis rouges et galas.

«On verra ce que cela pourra apporter! C'est fou, j'ai fait un défilé ici que j'ai préparé pendant deux mois, aucun impact. Une star passe ici et porte un de mes ensembles sur un tapis rouge, et cela me donne une visibilité folle. Je vous tiens au courant sur les retombées et la suite! »

