NOUVELLES

Les «Messagers», d'ex-toxicomanes à la rescousse de la rue

Jérôme et Christian sillonnent le Plateau-Mont-Royal depuis plusieurs années pour l'organisme Plein Milieu. Sortis de la rue, après plusieurs années d'itinérance et de toxicomanie, ils y retournent pour venir en aide à ceux qui s'y trouvent encore et nettoyer les rues des seringues souillées. Nous les avons suivis lors d'une de leur tournée.