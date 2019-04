L’un des penthouses les plus en vue de Montréal est à vendre

Tous les Montréalais ont probablement au moins une fois déjà aperçu les quatre grands penthouses qui trônent sur le prestigieux 1000 de la Commune dans le Vieux-Port. Eh bien, c'est votre chance de vous y établir (ou de zieuter l'intérieur). L'un d'entre eux vient d'être mis en vente.

L'immense appartement de 6900 pieds carrés divisé en cinq étages offre une vue imprenable autant sur le fleuve Saint-Laurent, le centre-ville de Montréal et le mont Royal. C'est que l'édifice, un ancien entrepôt frigorifique, est le seul en hauteur du voisinage immédiat.

L'unité accessible par ascenseur privé dispose de quatre chambres à coucher, cinq salles de bain et deux salles d'eau. Le tout baignant dans la lumière naturelle grâce à une large fenestration.

Parmi les touches de luxe, on note les planchers chauffants, les miroirs de salle de bain munis de téléviseurs intégrés, les électroménagers haut de gamme, la cave à vin, les nombreux foyers à gaz à l'intérieur et à l'extérieur, les trois zones de services distinctes chacune munies de réfrigérateur, lave-vaisselle et four micro-ondes. Le penthouse est aussi muni d'un aspirateur central, d'un système d'arrosage et de la technologie Smart Home, qui permet un contrôle intelligent de l'éclairage, de la musique et des stores.

Profusion Immobilier/Centris

Mais la pièce de résistance, qui charme tout le monde à tous coups, c'est la terrasse de 10 000 pieds carrés. Divisée en différentes zones, elle offre un coin cuisine, un endroit pour se repaître, un autre pour batifoler dans le spa, ainsi que pour relaxer autour du feu. Tout le nécessaire pour donner une réception festive et mémorable. Les allées sont en plus chauffées pour que vous puissiez en profiter même l'hiver sans être obligé de déneiger.

Aussi à la disposition des résidents du 1000 de la commune : une piscine intérieure et un gym complet.

Vous vous y voyez en train de boire un verre de champagne dans le bain qui donne sur la ville ou encore recevoir des gens d'affaires influents dans la mezzanine séparée et intime aménagée façon quartier général? Il faudra débourser 7 300 000 $ (prix demandé) et 78 372 $ en frais de condo annuellement.

