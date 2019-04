DIVERTISSEMENT

Les mémoires de Prince paraîtront le 29 octobre

Les mémoires sur lesquels travaillait Prince au moment de son décès paraîtront le 29 octobre. «The Beautiful Ones» combinera le manuscrit inachevé de Prince avec des photos rares et des paroles de chansons. La maison d'édition Random House Le livre racontera l'enfance de Prince, ses débuts en tant que musicien et son accès à la célébrité internationale, en utilisant ses propres écrits, un album de ses photos personnelles et des feuilles de paroles manuscrites originales de nombreuses chansons. Le livre décrit l'évolution de Prince à travers des images et des souvenirs profondément révélateurs, jamais partagés auparavant. Prince est décédé il y a trois ans, le 21 avril, d'une surdose accidentelle de fentanyl à l'âge de 57 ans.