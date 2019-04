Justin Trudeau fera une «apparition» dans le prochain épisode des «Simpson»

TORONTO — Le premier ministre Justin Trudeau fera une «apparition», dimanche, dans le prochain épisode des «Simpson», consacré au Canada.

L'animateur de radio de Toronto Lucas Meyer a écrit lundi sur Twitter que les artisans des «Simpson» lui avaient demandé de prêter sa voix pour imiter M. Trudeau dans cet épisode intitulé «D'Oh Canada». M. Meyer explique qu'il avait déjà réalisé une vidéo d'imitations pour sa famille et ses amis, qui a été publiée ensuite sur YouTube.

OFFICIAL: Ay Caramba!



I will be a guest voice on @TheSimpsons this Sunday as Prime Minister Justin Trudeau.



In Nov 2017 I put together an impressions video https://t.co/D548zZNx7g for family and friends and it somehow led to this #cdnpoli 1/3 pic.twitter.com/8UZADrngnj