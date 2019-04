HBO/Allociné

Cet article contient des spoilers sur l'épisode 2 de la saison 8 de GoT

Vous êtes vraiment sûr de vouloir savoir?

Alors, c'est parti.

Alors que Winterfell fourbit ses armes avant l'arrivée imminente des Marcheurs Blancs, les protagonistes occupent leur temps comme ils le peuvent. Et Arya a décidé de le passer en compagnie de Gendry, le fils illégitime de feu Robert Baratheon. Persuadée qu'elle va mourir sous les flèches de l'armée des morts, la deuxième fille de Ned Stark n'entend pas trépasser sans avoir connu les plaisirs de la chair.

Et cette décision, que les acteurs ont découvert en même temps quand le script leur a été envoyé, a surpris tout le casting, y compris Sophie Turner. C'est d'ailleurs elle qui, ayant fini de lire le scénario avant les autres, a prévenu sa collègue, l'encourageant à sauter les pages pour arriver directement à cette scène.

"Sophie m'a dit 'peu importe ce que tu fais, tu dois aller jusqu'à cet épisode, et lire cette scène en premier", confie Maisie Williams à EW. Ce qu'elle a donc fait: "Au début, je pensais que c'était une blague", explique-t-elle, alors que les deux scénaristes ont déjà envoyé de faux scénarios aux acteurs. "J'ai pensé 'Ah! Elle est bien bonne celle-là! Et puis les scénaristes m'ont dit 'Non, on n'a pas fait de blague cette année.' Oh p****!"

La question de la nudité

Comme à de nombreuses reprises dans GoT, cette scène a posé la question de la nudité des acteurs. Maisie Williams, qui a fait ses premiers pas dans la série à 11 ans mais en a désormais 22, explique que les scénaristes l'ont laissé décider de ce qu'elle était prête à montrer devant la caméra.

"Personne ne veut vous mettre mal à l'aise, ce qui a pour effet de vous mettre un peu plus mal à l'aise (...) On veut juste que les gens agissent normalement", raconte l'actrice. Et c'est finalement ce qui a fini par se passer: lors du tournage, qui s'est fait de manière un peu précipité, le scénariste David Nutter a finalement retrouvé ses habitudes et a dirigé la scène. "David m'a dit 'Ok, tu vas venir ici et faire ci et faire ça et enlever ton tee-shirt' et puis c'est parti. Je me suis dit 'Ok, allons-y'", raconte Maisie Williams.

Le résultat? Une scène de quelques secondes à peine, où Arya prend littéralement les devants face à un Gendry plutôt perplexe. Mais pour savoir si les deux amants pourront de nouveau se retrouver, il faudra attendre le troisième épisode, qui s'annonce... sanglant.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

